Velik dan: igral bo z LeBronom Jamesom in morda srečal Michaela Jordana

USA TODAY Sports Mladi Dallasov as je po prihodu v Chicago nemudoma postal tarča novinarjev. FOTO: USA Today Sports

Jamesovo moštvo favorit

Vse odkar jeprvič spremljal očetana košarkarsko tekmo in začel z otroškim navdušenjem metati zanj odločno pretežko žogo proti obroču, je sanjaril, da bo nekoč igral na tekmi All-Star NBA. V noči iz nedelje na ponedeljek se mu bodo sanje uresničile, prav tako velika želja, da bi vsaj ta en večer združil moči s svojim vzornikom. Velemojster LA Lakers ga je namreč izbral v začetno peterko svojega moštva skupaj zin. V Chicagu bodo zvezde zablestele v vsem sijaju.O športni vrednosti tekem All-Star bi lahko razpravljali na dolgo in široko. Nesporno pa je, da izbor in nastop za igralce in trenerje pomenita dokaz, da sodijo v najožjo elito lige NBA. V 69-letni zgodovini spektakla se je nanj uvrstilo 21 evropskih košarkarjev, prvi Nemecleta 1993, na seznamu pa sta tudi dva Slovenca.se je preizkusil med zvezdami leta 2018 in prispeval dve točki k zmagi moštva LeBrona Jamesa nad zasedbos 148:145, 13 dni pred svojim 21. rojstnim dnevom pa bo prišel na vrsto še en Ljubljančan.Dončić je šesti najmlajši član začetne peterke v zgodovini prireditve, toda nanjo se je uvrstil skozi glavna vrata, z največjim številom glasov navijačev, igralcev in medijev med vsemi branilci zahodne konference. Zdaj mu je preostalo le še uživanje v dvoboju brez taktičnih okovov. »Pri zabijanjih bom jaz zadolžen za podaje in morda nama bo z LeBronom uspela kakšna posebna akcija. Ne bom med tistimi, ki bodo leteli nad obročem,« se je ob prihodu v Chicago pošalil Dončić, ki si je v zadnjem poldrugem mesecu dvakrat poškodoval desni gleženj in moral izpustiti enajst tekem. Na prizorišče ekshibicije je pripotoval z zasebnim letalom, lastnika moštva Dallas Mavericks, na katerega so se vkrcali še Lukova mama, babicain puncater španski zastopnik»Luki lahko zaželim le, da bi užival, saj gre za neverjetno priložnost. Vem, da bo spoznal številne ljudi, tako kot kot jih je pred njim njegov klubski predhodnik, ki je kar 14-krat nastopil na tekmah All-Star. Če bo šlo vse po sreči, bo Luka prišel do podobne številke,« je svojemu košarkarju zaželel Cuban, medtem ko Dončić ne gleda tako daleč v prihodnost: »Vse skupaj vidim kot priložnost, ki se mi bo morda ponudila le enkrat v življenju. Veselim se tudi morebitnega snidenja z. Z njim sem govoril pred podpisom pogodbe z Nikom, vendar ga osebno še nisem srečal.«Njegovo moštvo je nesporni favorit dvoboja, saj se je LeBron James po splošni oceni precej resneje lotil izbire soigralcev. Očitno želi še tretjič zapored ostati nepremagan kot »selektor« in tako kot lani prekositi zasedbo; v Charlottu je bilo 178:164. Grk z nigerijskima staršema je pač ostal zvest svojim načelom in medtem ko je James nabiral preizkušene ase, je sam najprej izbral dva pristna Afričana, Kameruncain, nato pa dodal še dva branilca iz zahodne konference,inLetošnja tekma All-Star bo minila v znamenju spomina na tragično umrlega Kobeja Bryanta in dobrodelnosti, saj se bosta selekciji z vsako dobljeno četrtino in končno zmago potegovali za zajeten znesek, ki ga bosta namenili v človekoljubne namene. Nov bo tudi format tekme. Prve tri četrtine bodo vsakič začeli z rezultatom 0:0 in vse bodo trajale po 12 minut. Pred zadnjim delom pa bodo uro izklopili in moštvi se bosta spopadli do ciljnega rezultata, ki ga bodo določili tako, da bodo seštevku točk zasedbe v vodstvu dodali 24 točk. Na primer: če bo rezultat po treh četrtinah 100:95, bo moral vodilni za končno zmago doseči še 24 točk, moštvo s 95 točkami pa 29.