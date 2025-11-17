Velik skalp Olimpije, v Stožicah po dramatični končnici padla Crvena zvezda

Košarkarji Cedevite Olimpije so vpisali četrto zaporedno zmago v ligi Aba. Pred rekordnimi 6.212 gledalci za to sezono v Stožicah so v dramatični končnici premagali Crveno zvezdo s 87:86.

To je bila 11. zmaga Ljubljančanov v štirinajstih tekmah v tej sezoni (78,6%), ki jih uvršča v vrh lige Aba (5-1) in evropskega pokala (5-2).

Tekma je bila borbena in razburljiva vse do zadnje sekunde. FOTO: Aleš Fevžer/liga Aba

Cedevita Olimpija bo naslednje štiri tekme igrala pred domačo publiko. Najprej jo v sredo čaka Hamburg v evropskem pokalu, v nedeljo bo gostovala v Subotici pri Spartaku, po reprezentančnem premoru pa bo gostila Slask Vroclav in Perspektivo Ilirijo.

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda 87:86 (23:16, 48:44, 65:66) Dvorana Stožice, gledalcev 6212, sodniki: Hordov, Radojković, Mustapić (vsi Hrvaška). Cedevita Olimpija: Stewart 11 (3:3), Gibson 18 (2:5), Radović 2 (0:4), Nikolić 14 (5:6), Houindo 6 (0:1), Blažič 10, Škara 10 (2:3), Hogaz 9 (2:3), Kennedy 87 (1:2). Crvena zvezda: Miller-McIntyre 14 (7:8), Plavšić 15 (5:6), Miljenović 7 (4:4), Butler 9 (2:3), Davidovac 6 (4:4), Kalinić 7 (2:2), Dobrić 2, Motiejunas 2, Ojeleye 18 (2:3), Dos Santos 6 (1:2). Prosti meti: Cedevita Olimpija 15:27, Crvena zvezda 27:32. Met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:27 (Nikolić 3, Blažič 2, Stewart 2, Gibson 2, Hogaz), Crvena zvezda 9:19 (Ojeleye 4, Miller-McIntyre, Miljenović, Butler, Kalinić, Dos Santos). Osebne napake: Cedevita Olimpija 27, Crvena zvezda 27. Pet osebnih: Hogaz (31.), Kalinić (39.), Butler (40.).

Tekma je bila borbena in razburljiva vse do zadnje sekunde. Gostje iz Beograda, ki na lestvici evrolige po 11 tekmah zasedajo drugo mesto, so prvič povedli v 28. minuti (61:60), odločitev pa je padla v zadnjih minutah.

V Stožicah je bilo rekordno število gledalcev v tej sezoni. FOTO: Aleš Fevžer/liga Aba

Čeprav je imela Cedevita Olimpija 80 sekund pred koncem sedem točk naskoka (85:78), je morala čakati več minut, da so si vsi trije sodniki podrobno ogledali posnetek zadnjega koša v zadnji sekundi. Codi Miller-McIntyre je namreč zadel met, ki so ga v prvem trenutku ocenili za tri točke in bi pomenil izenačenja na 87:87, ker pa je malenkostno stopil na črto, so mu priznali le dve točki.

Aleksej Nikolič je prispeval 14 točk. FOTO: Aleš Fevžer/liga Aba

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji, ki je zgrešila 12 prostih metov, a dobila skoki s 30:25, sta bila Umoja Gibson z 18 točkami (met za 3 točke 2:3) in Aleksej Nikolič (14 točk, 7 podaj, 5 skokov). Pomemben delež je v zadnji četrtini z osmimi točkami prispeval tudi kapetan Jaka Blažič.