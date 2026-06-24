Velika Dončićeva zmaga: Austin Reaves ostaja v Los Angelesu

Prva in hkrati najbolj pomembna neznanka letošnjega poletja za Los Angeles Lakers je razrešena. Austin Reaves je najprej pričakovano zavrnil opcijsko zadnje leto prejšnje pogodbe in postal prost igralec, zdaj pa se je z Robom Pelinko in vodstvom Jezernikov dogovoril za novo štiriletno pogodbo, ki mu bo prinesla kar 185 milijonov dolarjev.

V Los Angelesu so tako razrešili neznanko, ki je najbolj pomembno vplivala na njihove poletne načrte. Za podaljšanje pogodbe so se po podatkih neimenovanih virov iz lige NBA, ki jih prenašajo številni ameriški mediji, dogovorili v ekskluzivnem obdobju, ko se z igralci lahko pogovarjajo le moštva, pri katerih so igrali že doslej. To obdobje bi se izteklo 30. junija.

Luka Dončić ni skrival, da si z Reavesom želi sodelovati tudi v prihodnje, to je jasno povedal tudi vodstvu franšize. »Če imam ob sebi dobrega branilca, ki odlično igra z žogo in je dober strelec z razdalje, je tudi moje življenje veliko lažje,« je v enem od nedavnih podkastov pojasnil Luka. Po neuradnih informacijah naj bi slovenski zvezdnik vodstvu jasno nakazal, da ne želi, da bi bil Reaves vključen v morebitno menjavo za Giannisa Antetokounmpa, s tem pa so Jezerniki izpadli iz boja za grškega zvezdnika, ki je na koncu pristal v Miamiju.