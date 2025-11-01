Velika vrnitev Luke Dončića

Slovenski košarkarski zvezdnik se je vrnil! Po treh tekmah odsotnosti zaradi zvina prsta na roki in ob tem še lažje poškodbe noge se je Luka Dončič vrnil na parket in takoj prispeval imeniten dosežek ob zmagi moštva Los Angeles Lakers proti gostiteljem v Memphisu – 117:112.

Slovenski as je ob vrnitvi zbral 44 točk, več kot polovico teh (25) je dosegel v 2. polčasu, skupno je imel šest uspešnih metov za tri točke. V njegovi statistiki učinka je še 12 skokov in 6 asistenc. Med njegovimi soigralci sta izstopala tudi Austin Reaves (21 točk), Jake LaRavia (13) in Marcus Smart (12), še naprej pa pri moštvu ni LeBrona Jamesa, ob Dončiću udarnega aduta pri zasedbi iz Los Angelesa. Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša s po 16 točlkami Jaylon Wells in Jock Landale.

Slovenski as je Memphisu nasul 44 točk. FOTO: Petre Thomas/Reuters

Na polovici tekme je domače moštvo vodilo s štirimi točkami prednosti, zasuk pa so Dončić uprizorili v 3. četrtini – zgolj v tej so bili od gostiteljev boljši za 12 točk, skupno so tako takrat imeli vodstvo +8. Takrat je bil prispevek 26-letnega slovenskega asa zelo viden, nakar je ob začetku sklepne četrtine dobre tri minute počival, vendar pa alarma ni bilo. Los Angeles Lakers so obdržali vodstvo in se ob koncu zasluženo veselili zmage.

Naslednjo tekmo bo Dončićevo moštvo igralo v noči z nedelje na ponedeljek (3.30), in sicer doma z Miamijem.