Z Omićem je uspel, zdaj Dončić v ogenj vrača novega centra

Ko se v športno moštvo naseli pozitivni duh, stvari stečejo kot po maslu, po drugi strani se je iz negativne spirale težko izviti brez potresnega sunka, ki na novo začrta vloge. Oboje v zadnjih mesecih na primeru Celja in Olimpije spremljamo v slovenskem nogometu, v ligi NBA podobno velja za Los Angeles Lakers, ki jadrajo na krilih optimizma. Tudi brez Luke Dončića, Austina Reavesa in LeBrona Jamesa so proti Portlandu našli pot do zmage (123:115) in prebudili velikana pod košem, ki Jezernike lahko povzdigne med košarkarsko elito.

DeAndre Ayton je v svoji osmi sezoni v ligi NBA še vedno uganka. Talenta 213 cm visokemu 27-letniku z za centra »mehko roko« in dobrim občutkom za prostor ne oporeka nihče, pa vendar v ligi ne najde svojega mesta. Očitajo mu premalo odločnosti in želje po zmagovanju, čeprav se v zasebnem življenju izogiba incidentom in je tudi v slačilnici dober soigralec, so se prvemu izboru Dončićevega nabora rade volje odpovedali najprej v Phoenixu in nato še v Portlandu. V Kaliforniji je Rob Pelinka v njem prepoznal priložnost, da za delček cene dobi zvezdnika pod košem, če le v njem znova zaneti iskro, nazadnje videno ob Phoenixovem pohodu v finale leta 2021.