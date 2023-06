Victor Wembanyama stopil v velike čevlje LeBrona Jamesa

Nabor lige NBA v New Yorku je minil brez večjih presenečenj. Kot prvega na naboru je San Antonio izbral Victorja Wembanyamo, 219 centimetrov visokega 19-letnika, ki velja za največji naborni potencial od LeBrona Jamesa iz leta 2003, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

V San Antoniu in v ligi verjamejo, da bo Wembanynama, ki je nazadnje igral za francoski Metropolitans 92, postal naslednji superzvezdnik. Zasedba iz Teksasa pa upa, da bo šel po poteh njenih dveh prejšnjih prvih izborov na naborih, Tima Duncana in Davida Robinsona.

Soigralec Wembanyame, ta je v francoski ligi v povprečju dosegal po več kot 20 točk in 10 skokov na tekmo, pri omenjenem francoskem klubu, Bilal Coulibaly, se je kot sedmi izbor na naboru preselil k Indiani, ta pa ga je naprej predala k Washingtonu.

Kot drugega na naboru je Charlotte izbral krilnega igralca Brandona Millerja, kot tretjega pa je Portland izbral branilca Scoota Hendersona. Oba sta nazadnje igrala v nekdaj razvojni ligi NBA, tako imenovani NBA G-League.

Naslednja igralca, ki sta zaslišala svoji imeni na naboru, sta bila dvojčka Amen in Ausar Thompson. Košarkarja, ki bosta v NBA vstopila preko lige Overtime Elite, v kateri igrajo košarkarji med 16. in 20. letom starosti, sta izbrali ekipi Houston in Detroit. Ta sta postala prvi par bratov, izbranih med prvimi petimi na naboru NBA po Lonzu (številka 2 na naboru 2017) in LaMelu Ballu (številka 3 na naboru 2020).

Med prvimi petimi izbori je tako zgolj en košarkar, ki je igral v študentski ligi NCAA, kar je najmanj od 2001.

Izbor 19-letnega Francoza je navdušil navijače San Antonia, ki so pohiteli po nakupih njegovih drersov in tudi vstopnic za novo sezono. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Poznavalci so sicer pred naborom napovedovali številne menjave igralcev, a je eno od omembe vrednih izpeljal Dallas, za katere igra slovenski zvezdnik Luka Dončić. Svoj 10. izbor in Davisa Bertansa je poslal k Oklahomi za 12. izbor na naboru, predvsem pa je sprostil nekaj prostora, kar zadeva plačno maso.

Kot 12. je Dallas, ki se trudi zgraditi konkurenčno ekipo za naslov okoli Dončića, izbral centra z univerze Duke Derecka Livelyja II.

Dallas je nato od Sacramenta dobil še krilnega igralca Richauna Holmesa in 24. izbor, s katerim je izbral še enega krilnega igralca, in sicer Olivier-Maxencea Prosperja.

Tokrat na naboru NBA ni bilo nobenega slovenskega košarkarja. Sprva se je nanj prijavil 20-letni Saša Ciani, ki pa je kasneje prijavo umaknil.