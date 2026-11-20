Košarkarji San Antonio Spurs so v ligi NBA premagali Los Angeles Clippers s 124:112 in se z izkupičkom 13 zmag in treh porazov izenačili z Los Angeles Lakers na vrhu zahodne konference. Victor Wembanyama je dosegel 32 točk in 11 skokov, Stephon Castle pa je dodal 21 točk in 12 asistenc.

San Antonio je tako uspešno odgovoril na torkov poraz proti Detroitu, s katerim so prekinili niz 12 zaporednih zmag. Wembanyama je iz igre zadel 13 od 26 metov, za francoskega centra pa je bil to že sedmi nastop v sezoni z najmanj 30 točkami. Pomemben delež k zmagi je prispeval tudi Julian Champagnie z 20 točkami. Pri ekipi iz Kalifornije Clippers sta bila najučinkovitejša Darius Garland in Brook Lopez, oba s po 23 točkami. Los Angeles je izgubil še šesto zaporedno gostujočo tekmo.

Na vrhu zahoda sta tako ekipi Lakers in Spurs z izkupičkom 13-3, Houston Rockets in Memphis Grizzlies pa sledijo z 12 zmagami in štirimi porazi. Memphis je do pete zaporedne zmage prišel z visoko zmago nad Golden State Warriors s 126:98. Grizliji so vodili vso tekmo, v zadnji četrtini je njihova prednost znašala že 34 točk. Jaylen Wells je dosegel 22 točk, Cedric Coward 19, Cam Boozer in Olivier-Maxence Prosper pa sta jih dodala po 16.

Karl-Anthony Towns in drugi košarkarji New York Knicks so bili uspešni v Minneapolis. FOTO: Bruce Kluckhohn/Imagn Images Via Reuters Connect

Pri Golden Statu je bil najboljši Charles Bassey s 16 točkami in 13 skoki. Warriors so izgubili petič zapovrstjo in so po 16 tekmah pri izkupičku 8-8. Golden State še naprej pogreša svojega prvega zvezdnika Stephena Curryja, ki je izpustil četrto zaporedno tekmo zaradi natrganine poševne trebušne mišice. Poškodba ga je ustavila med gostovanjem pri Houstonu, ko je moral predčasno zapustiti igrišče.

New York Knicks so v gosteh premagali Minnesota Timberwolves s 102:99. Karl-Anthony Towns je proti nekdanjemu klubu dosegel 22 točk in zbral 12 skokov, Jalen Brunson pa je dodal 21 točk in sedem asistenc. Pri Minnesoti je Jonathan Kuminga ob vrnitvi po poškodbi prispeval 23 točk, LaMelo Ball pa 15. Ball je imel v zadnjih sekundah priložnost za izenačenje, vendar je zgrešil met za tri točke. Kratkohlačniki so s tretjo zaporedno zmago izboljšali izkupiček na 9-6, Minnesota pa je pri 11 zmagah in petih porazih. Do zmage so prišli tudi Portland Trail Blazers, ki so s 124:114 ugnali Milwaukee Bucks. Portland je tako vpisal deseto zmago v sezoni in ima po 15 tekmah izkupiček 10-5.