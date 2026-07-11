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Košarka

Victorju Wembanyami bo kapnilo najmanj 220,7 milijona evrov

Francoski košarkarski reprezentant je za najvišji možni znesek podpisal dolgoročno podaljšanje pogodbe z moštvom lige NBA, San Antonio Spurs.
Victor Wembanyama bo še najmanj pet let ostal v Teksasu in v San Antoniu, kjer se odlično počuti. FOTO: Scott Wachter/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Victor Wembanyama bo še najmanj pet let ostal v Teksasu in v San Antoniu, kjer se odlično počuti. FOTO: Scott Wachter/Imagn Images Via Reuters Connect
Š. R., STA
11. 7. 2026 | 09:00
11. 7. 2026 | 10:38
2:47
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Francoski košarkarski reprezentant Victor Wembanyama je v petek podpisal dolgoročno podaljšanje pogodbe z moštvom lige NBA, San Antonio Spurs. Pred tem je navijačem preko družbenih omrežij sporočil: »Tu ostajam. Ne glede na vse.«

Pri Spurs so na svojih družbenih omrežjih objavili videoposnetek podpisa in tako potrdili večletno podaljšanje sodelovanja.

Ameriški ESPN je poročal, da gre za petletno pogodbo, vredno 252 milijonov dolarjev (220,7 milijona evrov), kar je najvišji možni znesek za novinca, in v peti sezoni vključuje možnost igralca za podaljšanje.

Dvaindvajsetletni Francoz je že prej na omrežju X objavil sporočilo za »družino Spurs« in namignil, kaj čaka 2,24 metra visokega zvezdnika.

Wembanyama je minulo sezono v dresu teksaške ekipe v povprečju dosegal 25 točk, 11,5 skoka, 3,1 podaje, eno ukradeno žogo in 3,1 blokade na tekmo, moštvo Spurs pa se je prebilo do finala lige NBA, kjer je moralo priznati premoč ekipi New York Knicks.

Francoz je bil po porazu v finalu lige NBA močno razočaran, a novica, da bo dolgoročno ostal član moštva Spurs, bo navdušila navijače San Antonia.

V dosedanji karieri ima v ligi NBA povprečje 23,4 točke, 11 skokov, 3,5 podaje, 3,5 blokade in 1,1 ukradene žoge na tekmo.

Odkar je v ligo NBA vstopil kot prvi izbor na naboru leta 2023, je sprožil izjemen preobrat v uspešnosti moštva iz San Antonia.

V njegovi prvi sezoni so zmagali le na 22 tekmah, v naslednji na 34, nato pa so se s sijajno sezono, v kateri so zabeležili 62 zmag, silovito vključili v boj za naslov.

Čeprav je globoko občutil težo finalnega poraza, je Wembanyama že razmišljal o vrnitvi v finale.

»Kar zadeva izkušnje, je bilo to izjemno leto,« je dejal junija, potem ko je New York v finalnem dvoboju slavil s 4:1 v zmagah. Dodal je, da je eden najtežjih vidikov poraza dejstvo, da »bo verjetno preteklo sto tekem, preden se bomo lahko vrnili v finale«.

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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