Videli bomo, ali je Luka Dončić dobil pravi okrepitvi

V nadaljevanju preberite:

Rezultate prvih tekem po izteku roka za prestope v ligi NBA od vekomaj jemljemo z veliko rezervo. Moštva namreč ne morejo računati niti na nove okrepitve niti na košarkarje, ki so se jim odrekla in so prevzeli vlogo odkupnine. Tako moramo gledati tudi na gostovanje Dallasa v New Yorku. Teksašani so nastopili oslabljeni, a četrta najboljša zasedba vzhodne konference še precej bolj, tako da Luka Dončić & Co. niso imeli težjega dela na poti do zmage s 122:108.

Ob tretjem zaporednem uspehu Dallasa se je slovenski zvezdnik odlikoval z 39 točkami z metom iz igre 13:24, 8 skoki in 11 asistencami v 40 minutah. Lepe številke, ni kaj, toda Dallasove privržence najbolj zanima, kaj je četa trenerja Jasona Kidda pridobila s prihodom krilnega centra P. J. Washingtona in centra Daniela Gafforda. Kdo se lahko ponaša v boljšo statistiko, kaj od njiju pričakuje Dallasov direktor Nico Harrison? Kako je razplet kupčije ocenil Luka Dončić?