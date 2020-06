Vidni košarkarji pozvali k bojkotu nadaljevanja lige NBA

»Sem proti odhodu v Orlando. Nekaj mi smrdi ...«

Protestniki proti rasizmu v ZDA ne popuščajo. FOTO: Richard Wainwright/Reuters



»Ko bomo enkrat začeli igrati košarko, rasizem ne bo več glavna tema«

Zvezdnik košarkarskega moštva Brooklyn Netsje na videokonferenci, na kateri je sodelovalo več kot 80 košarkarjev, nasprotoval nadaljevanju sezone v severnoameriški ligi NBA in kot znak protesta proti rasizmu pozval celo k bojkotu. Na videokonferenci ni bilo bržkone trenutno največjega zvezdnika, zato je glavna beseda pripadla njegovemu nekdanjemu klubskemu soigralcu in prvaku iz sezone 2016 pri Cleveland Cavaliers Irvingu.»Sem proti odhodu v Orlando. Nekaj mi smrdi ... Sem proti rasizmu in za spremembe v družbi sem se pripravljen odreči vsemu, kar imam,« je med drugim dejal Irving. Kot poroča spletna stran yahoo.com, pa bo Irving seveda pomagal svojim soigralcem, če se bodo košarkarji odločili, da v Disney Worldu konec julija nadaljujejo zaradi koronakrize prekinjeno sezono.Glavna tema konference niso bili pogoji, pod katerimi se bo liga nadaljevala v obdobju bolezni covid-19, ampak zahteve po spremembi v ameriški družbi. »Čeprav so košarkarji zaskrbljeni za zdravje, je bil glavni del pogovora namenjen neenakosti v družbi,« je neimenovanega košarkarja citiral»Ko bomo enkrat začeli igrati košarko, rasizem ne bo več glavna tema. Pogovarjali se bomo, kaj je kdo naredil na tekmi. Zdaj je ključni trenutek, da z vplivom, ki ga imamo, opozorimo na to, kaj se dogaja v družbi. Vprašajmo se, kje in kako lahko naredimo največjo spremembo. Pomemben del razprave je bilo tudi mentalno zdravje in kako bomo prenesli vse to,« pa je drugega igralca povzelV zvezi s končnico v Orlandu pa Bleacher Report poroča, da se s tem ne strinjajo številni igralci, saj jim Orlando preveč omejuje gibanje. Protesti proti rasizmu so se v ZDA začeli po 25. maju, ko so policisti v Minneapolisu umorili temnopoltega