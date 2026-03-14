Visoka zmaga Slovenk

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je po dveh porazih vpisala tretjo zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027. Na Kodeljevem je kar s 84:54 (68:44, 41:25, 15:9) odpravila izbrano vrsto Estonije.

Ob odsotnosti Američanke Jessice Shepard in kapetanke Teje Oblak je bila v domači zasedbi najboljša strelka Zala Friškovec, ki je dosegla 26 točk. »Danes smo pokazale veliko boljši odnos kot v Rigi. Videlo se je, da smo v tekmo vstopile bolj agresivno in s pravo energijo, tako da v nadaljevanju nismo imele nobenih težav. Pogrešale smo Tejo in Jessico, a smo stopile smo in zanesljivo prišle do zmage. Takšen pristop moramo ponoviti v torek, ko se nam bo, upam, pridružila tudi Jessica,« si je zaželela Zala Friškovec.

Slovenija – Estonija 84:54 (68:44, 41:25, 15:9) Dvorana Kodeljevo, gledalcev 500, sodniki: Yalman (Turčija), Matuszewska (Poljska), Goda (Madžarska).

Slovenija: Lisec 12, Cvijanović 1 (1:2), Štirn 2 (2:2), Friškovec 26 (5:5), Turnšek 12 (1:2), M. Jelenc 5, Sivka 9 (2:2), Uranker 11, Debeljak 6 (4:4).

Estonija: Asi 19 (4:4), Kosareva 4, Kuttis 11, Pokk 10, Koorits 2, Teder 8.

Prosti meti: Slovenija 15:17, Estonija 4:5.

Met za tri točke: Slovenija 13:30 (Friškovec 5, Uranker 3, Lisec 2, Turnšek, M. Jelenc, Sivka), Estonija 8:36 (Asi 3, Teder 2, Pokk 2, Lass).

Osebne napake: Slovenija 13, Estonija 17.

Slovenija še nima potrjenega mesta v nadaljevanju kvalifikacij, kamor se bodo uvrstile po dve najboljši reprezentanci iz vsake od sedmih skupin ter tri najboljše tretjeuvrščene.

V zadnjem šestem krogu prvega dela bo naša vrsta v torek ob 18. uri prav tako v Ljubljani gostila Nizozemsko, ki je bila na prvi tekmi novembra lani boljša za deset točk.