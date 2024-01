Visoke številke Luke Dončića z motečo lepotno napako

V nadaljevanju preberite:

Petdnevni oddih med dvema tekmama in osmi trojni dvojček Luke Dončića v sezoni nista zadostovala košarkarjem Dallasa. Na drugi strani igrišča je bila namreč vodilna zasedba lige NBA, ki je znala mojstrsko unovčiti številne prednosti, še posebej svojo odlično navezo. Ob zmagi Bostona v gosteh s 119:110 je Jayson Tatum dosegel 39 točk, Jaylen Brown 34. Dončić je s 33 točkami zaostal za obema, s komaj 40-odstotnim izkoristkom metom iz igre pa je zgolj potrdil, da so tudi največji zvezdniki zgolj ljudje.

»Slabo sem igral,« se je po tekmi pridušal Ljubljančan, zakaj? Dallas je zdaj pri beri 24:19, kako uspešen je v primerjavi s prejšnjimi sezonami? Koliko moštvenih metov sta tokrat prevzela nase Dončić in Kyrie Irving in kako natančna sta bila v primerjavi s soigralci? Koliko tehničnih napak je doslej zbral slovenski as in kako visoko je v ligi NBA? Kakšen je njegov strelski učinek po okrevanju po poškodbi gležnja? Za primerjavo, isti večer sta zablestela še dva kandidata za individualne in moštvene lovorike: kdo in kako?