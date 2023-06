Vlado Ilievski uradno športni direktor Cedevite Olimpije

Le dva dneva po odločilni zmagi v finalu lige Nova KBM so košarkarji Cedevite Olimpije tudi uradno dobili novega športnega direktorja. Sanija Bečiroviča, ki je bil v tej funkciji od leta 2019 in se zdaj seli v Atene k Panathinaikosu, je nasledil Vlado Ilievski.

Nekdanji makedonski reprezentant je v igralskih dneh nosil Olimpijin dres v letih 2001-03 in 2008-11, po koncu kariere, med katero je branil tudi barve Barcelone, Rome, bolonjskega Virtusa, Siene, Tau Ceramice in Anadoluja Efesa, pa je ostal v košarki; nazadnje je bil predsednik ljubljanske Ilirije.

»Zadovoljen sem, da se vračam v klub, ki mi je dal ogromno in bil odskočna deska za mojo kariero. Vso energijo in ambicije bom s sodelavci vložil v to, da spišemo uspešno zgodbo, je ob današnji naznanitvi njegovega prihoda poudaril Ilievski, sicer zet Olimpijine legende Petra Vilfana.

»Želim si, da bi slovenski športni navdušenci in navijači prepoznali naše delo ter se nam v čim večjem številu pridružili na naših domačih tekmah,« je dodal.