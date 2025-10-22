Vlatko Čančar zapušča Olimpio

Slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar in italijanski velikan Olimpia Milano sta sporazumno prekinila sodelovanje. Kot so kratko sporočili iz kluba, sta se strani dogovorili za zaključek pogodbe, ki je vezala slovenskega krilnega košarkarja.

V sporočilu za javnost so pri Olimpii Milano zapisali: »Olimpia se Čančarju zahvaljuje za njegovo vzorno vedenje, profesionalnost in predanost v teh tednih, ki jih je preživel tukaj, in upa, da ga bo čim prej spet videla na igrišču popolnoma zdravega.«

Podrobnosti o razlogih za prekinitev sodelovanja ali o nadaljnjih načrtih 28-letnega Koprčana, ki okreva po poškodbi kolena, za zdaj niso znane.