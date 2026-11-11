Vplivni voditelj o Lakersih: Ne bodo prvaki. Najboljši trije igralci so belci!

Ameriški športni komentator Stephen A. Smith je s svojim pogledom o tem, ali lahko Luka Dončić in Los Angeles Lakers osvojijo naslov prvaka v ligi NBA, sprožil burne odzive v košarkarski javnosti. V svoji radijski oddaji na mreži SiriusXM je pred današnjo tekmo proti Milwaukeeju javno podvomil o tem, da bi Lakersi osvojili naslov prvaka. Njegov argument je bil zelo izzivalen. »Ker so njihovi trije najboljši igralci belci,« je izzval temnopolti voditelj in izpostavil trojico Luko Dončića, Austina Reavesa in Walkerja Kesslerja, statistično udarnih mož kalifornijskega moštva.

»Še nikoli nisem videl ekipe v ligi NBA, v kateri bi bili trije najboljši igralci belci, in bi osvojila šampionski prstan,« je dejal Smith. »To se še ni zgodilo in povem vam, da se ne bo zgodilo niti v tej sezoni. Lahko omenite kogarkoli želite, a v času mojega življenja moštvo s tremi najboljšimi belimi igralci v ligi, kjer prevladujejo temnopolti košarkarji, še ni osvojilo naslova.«

Na družbenih omrežjih se je vsul plaz ostrih odzivov

Njegove besede so na družbenem omrežju X sprožile val ogorčenja in obtožb o rasizmu. Številni uporabniki so se vprašali, kakšen bi bil odziv javnosti in delodajalcev, če bi podobno izjavo o temnopoltih košarkarjih izrekel beli komentator, nekateri pa so televizijsko mrežo ESPN celo pozvali, naj s Smithom prekine sodelovanje.

Toda Smith je s svojo smelo trditvijo razkril, da ne dober poznavalec košarkarske zgodovine. Če obdobja, ko še ni bil rojen (1967), ko je bil prvak St. Louis Hawks iz leta 1958 z Bobom Pettitom , Slaterjem Martinom in Cliffom Haganom , ne upošteva, pa bi se lahko podučil o Bostonu iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, pri katerem so blesteli Larry Bird , Kevin McHale in Danny Ainge . Res pa je, do so imeli v svoji udarni zasedbi tudi temnopoltega centra in člana hiše slavnih Roberta Parisha .

Želi si zmagoslavja jezernikov

Kljub polemikam je Smith zatrdil, da si dejansko želi zmage jezernikov, saj meni, da bi bil njihov uspeh izjemen za priljubljenost lige NBA, za mesto Los Angeles in za promocijo poletnih olimpijskih iger leta 2028.

»To bi bilo ogromno za ligo in za olimpijske igre, a preprosto ne verjamem, da se bo zgodilo. Ne pri ekipi, katere prvi trije zvezdniki so belci,« je ponovil Smith in v pogovoru s poslušalcem dodal, da se mu izjava ne zdi sporna: »Žal mi je, če nekateri to vidijo kot kontroverzno, zame ni. Govorim le o dejstvih in povem tako, kot vidim.«