Vroča sobota za spodad z vodilnima v regiji

Ljubljana – Pred slovenskimi udeleženci lige ABA je bržkone najzahtevnejša sobota v sezoni. Košarkarji Krke bodo pričakali vodilno Budućnost, tretjeuvrščena Cedevita Olimpija bo gostovala pri Partizanu, drugem na lestvici, Koper Primorska pa se bo pomerila s 7. Mornarjem, ki je v dvorani Bonifika klonil kar s 83:101, a bo zaradi znanih težav slovenskega prvaka vendarle favorit.



Tudi v Novem mestu in Ljubljani imajo pisane spomine na 26. oktober, ko so se prvič pomerili z današnjima tekmecema. Dolenjska zasedba je v Podgorici izgubila s 60:80, grozil pa ji je še višji poraz, zato bi morala v revanši zaigrati veliko bolje, da bi lahko dosegla šele drugo zmago v zadnjih sedmih kolih.



Precej več bo odprtega v derbiju med Partizanom in Cedevito Olimpijo. Slednja je bila v Stožicah uspešnejša s 85:69, toda Beograjčani so po začetnih spodrsljajih precej bolj konstantni. V ligi ABA so nanizali šest zmag, izkazali pa so se tudi ob začetku drugega dela evropskega pokala in prekosili bolonjski Virtus z 99:81. Ljubljančani so medtem že končali evropsko sezono, v ligi ABA pa so marsikaj pokvarili s porazoma proti Zadru in Igokei ter ob tem imeli precej sreče v soočenjih s Cibono in Mego Bemaxom. Jim bo Partizan večji izziv?



Srbski reprezentant Marko Simonović je štiri sezone nosil dres Crvene zvezde, zato mu spopadi s črno-belimi niso tuji. Pred tekmo opozarja: »Partizan je doslej pokazal največ med vsemi moštvi v regiji. Vsi vemo, da je vložil veliko denarja in dela v svoje moštvo, zato ima najvišje možne cilje tako v ligi ABA kot v evropskem pokalu. Mi bomo dali vse od sebe, da prikažemo čim boljšo predstavo.«

Koprčani se znova krepijo

Koprčani so se odpravili v Črno goro v negotovosti zaradi zdravstvenih težav kar nekaj košarkarjev, a tudi z dvema okrepitvama. Krilni center Marko Luković je dobil vse potrebne listine za registracijo, novi član moštva pa je tudi ameriški branilec Sterling Gibbs (26 let, 188 cm), ki je nazadnje branil barve Interja iz Bratislave.



Pari 15. kola lige ABA, danes: Krka – Budućnost (17), Partizan – Cedevita Olimpija (19), Mornar – Koper Primorska (21); nedelja: Igokea – FMP (20); ponedeljek: Mega Bemax – Crvena zvezda (17); odigrano sinoči – Cibona : Zadar 89:60 (Rebec 16 točk in 9 asistenc za Cibono).



14. kolo SKL za moške, danes: Terme Olimia – Šenčur GGD (19); nedelja: Rogaška – Šentjur (17); odigrano med tednom – Koper Primorska : Helios Suns 84:66, Krka : Hopsi Polzela 84:76.