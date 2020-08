Vroči Dragić v zadnji četrtini nerešljiva uganka za Indiano

Ljubljana – Košarkarji moštva Miami Heat so uspešno štartali v končnico lige NBA. V prvi tekmi uvodnega kroga lige NBA so 113:101 premagali igralce kluba Indiana Pacers.



Zelo vidno vlogo je na parketu znova odigral slovenski as Goran Dragić, ki je v 34 minutah k zmagi Vročice prispeval 24 točk, od katerih je zgolj v zadnji četrtini dosegel kar 14. Iz igre je sicer zadel devet od 19 poskusov (z metom za dve: 5:10; za tri: 4:9). Tako je bil 34-letni Ljubljančan med najzaslužnejšimi za uvodni uspeh Miamija.



Ob tem je Dragić, ki je tekmo začel v prvi peterki moštva iz Floride, v statistiko vpisal še šest skokov, pet asistenc in eno ukradeno žogo, eno pa je izgubil. Slovenski as je bil drugi najbolj razpoloženi košarkar pri Vročici, več točk od njega je zbral le ameriški as Jimmy Butler (28).



Najbolj učinkovita igralca pri Indiani sta bila Butlerjeva rojaka Malcolm Brogdon in T. J. Warren, ki sta dosegla po 22 točk. Naslednja tekma bo na sporedu v četrtek zvečer (z začetkom ob 19. uri po srednjeevropskem času).