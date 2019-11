Vroči kandidati za osvojitev lovorike v NBA z več branilci trdo prijeli Dončića (VIDEO)

Ljubljana – Zvezdniki moštva Los Angeles Clippers, ki jih poznavalci uvrščajo v najožji krog kandidatov za osvojitev lovorike v ligi NBA, so v gosteh s 114:99 premagali košarkarje kluba Dallas Mavericks s slovenskim čudežnim dečkomna čelu in tako prekinili njihov niz petih zaporednih zmag.Gostje so uporabili več branilcev, da so mladega Ljubljančana ustavili pri 22 točkah (z metom iz igre 4:14), s katerimi je bil še vedno najboljši strelec Dallasa. Dončić iz osmih poskusov tokrat ni zadel nobene trojke. V 35 minutah je v statistiko vpisal še osem skokov, šest podaj in tri ukradene žoge, kar sedem pa jih je izgubil.Za zasedbo iz Los Angelesa je največ točk dosegel(28), le dve manj je prispeval, več kot dvajset pa jih je zbral tudi(21). Hrvaški centerje k zmagi gostov dodal enajst točk.