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Košarka

Vroči Prepelič je hram slovenske košarke dvignil na noge

Po več kot 15 letih se je košarkarska reprezentanca vrnila v Tivoli in se v zanimivi tekmi v pripravah na kvalifikacije za SP pomerila z Latvijo.
Klemen Prepelič je, posebej to velja za drugi polčas, igral izvrstno. Foto Voranc Vogel
Galerija
Klemen Prepelič je, posebej to velja za drugi polčas, igral izvrstno. Foto Voranc Vogel
Nejc Grilc
19. 8. 2026 | 22:07
19. 8. 2026 | 22:13
3:39
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Okrog slovenske članske reprezentance vzdušje že nekaj časa ni vrhunsko, tudi (ali predvsem) zaradi apatičnosti dela javnosti, a najzvestejši privrženci možnosti za ogled reprezentance v legendarni Hali Tivoli niso izpustili iz rok. Po skromnem prvem polčasu so se jim predvsem v zadnji četrtini Slovenci oddolžili z bojevito predstavo in pokazali, da počasi dvigujejo raven pripravljenosti pred tekmama s Francijo in Madžarsko. Po tesni končnici so zmagali z 89:86.

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V aktualni slovenski postavi je Klemen Prepelič kapetan, prvi mož in tudi najbolj izkušen posameznik, vse to je slovenski ostrostrelec potrdil tudi na parketu. Zadeval je zanj značilne mete za tri točke in iskal osebne napake, predvsem v prvem polčasu pa pravega ritma in slovenske igre ni bilo. Pogoste menjave (tudi hokejske) pri tem seveda niso pomagale, v gledališkem vzdušju pa se ni napovedoval drugi polčas, kot smo ga spremljali.

Foto Voranc Vogel
Foto Voranc Vogel

Niti ne v tretji četrtini, ko je Latvija večkrat ušla na +10, a so Slovenci vselej nekako našli priključek. Predvsem v drugi polovici zadnje četrtine, ko je selektor Aleksander Sekulić v igro poslal najbolj izkušeno postavo, Prle je začel zadevati trojke z vseh položajev in prednost Latvije se je začela topiti. 

Po še enem zadetem metu z razdalje je 77 sekund pred koncem semafor kazal 82:82, tribune so postale zelo glasne (odprta je bila le glavna, pa tudi ta ni bila povsem zapolnjena), občutiti je bilo pravi tekmovalni žar na obeh straneh, ki je v prvem polčasu opazno manjkal. Tik pred vstopom v zadnjo minuto je Prepelič »zagorel« zadel je pod osebno napako, s črte prostih metov je dosegel že svojo 29. točko in Slovenijo pripeljal v vodstvo za tri točke.

Foto Voranc Vogel
Foto Voranc Vogel

Zadnji slovenski napad je zaključeval Gregor Glas, ki je zgrešil met za tri, a je Rok Radović ujel odbito žogo in jo hitro vrnil v roke Prepeliča. Oglasila se je sodniška piščal, slovenski kapetan je šel na črto prostih metov in z dvema od treh zadetih metov pripeljal Slovenijo na +3. Latvija je imela za zadnji napad 12,4 sekunde, hitro ga je z osebno napako prekinil Miha Cerkvenik in Lomasza poslal na izvajanje prostih metov.

Izkušeni latvijski zvezdnik je bil zanesljiv, scenarij se je ponovil na drugi strani, na črto prostih metov je odšel Gregor Hrovat in hladnokrvno dvakrat zadel. Latviji je zmanjkalo časa za zadnji met in Slovenija se je veselila zmage z 89:86. Pri domačinih je kar 31 točk dosegel Prepelič, po 12 sta jih dodala Aleksej Nikolić in Martin Krampelj.

»Bila je to težka tekma, v pripravah je to pričakovano, z velikim številom napak, a je najbolj pomembno, da se do samega konca nismo predali. Imamo še rezerve, seveda, bilo bi zaskrbljujoče, če jih na tej točki ne bi imeli. Šli bomo v Francijo, tudi tam lahko igramo, ni nobenega razloga, da bi to bil kakšen bavbav,« je razplet ocenil Nikolić, ki je z reprezentanco pred tekmo opravil le dva treninga.

V soboto bo Slovenija v Celju gostila še Črno goro ob 18. uri.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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