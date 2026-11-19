Dan pred izidom težko pričakovane videoigre Grand Theft Auto VI je njen izmišljeni Vice City za en večer zaživel v mestu, po katerem je nastal. Miami Heat je v sodelovanju z razvijalcem Rockstar Games dvorano Kaseya Center preuredil v slogu videoigre. Podobo so dobili parket, dresi in notranjost dvorane, izdelke iz posebne kolekcije pa so hitro razprodali. Košarkarji so v dar dobili posebej oblikovane igralne konzole in kontrolerje ter izvode igre, ki so jo ljubitelji po vsem svetu lahko kupili točno opolnoči po slovenskem času.

Trener Miamija Erik Spoelstra se je ob koncu tekme o tem pošalil, da bi tudi sam prvič v življenju prijel za kontroler, če bi imel to priložnost. »Če mi daste konzolo, bom jutri prvič v življenju igral. Morda me bo kdo od igralcev povabil domov, da igram z njim. Močno dvomim,« se je zasmejal eden najboljših trenerjev na svetu.

Takole je izgledala notranjost dvorane v Miamiju. Foto Maria Alejandra Cardona/Reuters

Skoraj dve milijardi dolarjev v treh dneh?

GTA VI je danes, 19. novembra, izšel za PlayStation 5 in Xbox Series X/S, trinajst let po predhodniku. Osnovna izdaja v slovenski trgovini PlayStation stane 79,99 evra. Po neodvisnih ocenah je izdelava igre stala več kot milijardo dolarjev. Rockstar uradnega proračuna ni razkril.

Analitiki investicijske družbe Oppenheimer ocenjujejo, da bi igra v prvih treh dneh lahko ustvarila 1,85 milijarde dolarjev bruto prihodkov. GTA V je v enakem obdobju leta 2013 dosegel milijardo. Pri Wells Fargu medtem ocenjujejo, da bi lahko do konca marca prodali približno 65 milijonov izvodov igre. V tej napovedi upoštevajo tudi možnost, da igra v začetku prihodnjega leta izide še za osebne računalnike.