Vse bolj dramatično v NBA: LeBron James še ni rekel zadnje

V končnici severnoameriške košarkarske lige NBA so odigrali dva dvoboja konferenčnih polfinalov. Na zahodu sta bila Anthony Davis in LeBron James ključna igralca ekipe Los Angeles Lakers za zmago proti branilcu naslova Golden State Warriors s 127:97, medtem ko se je Jimmy Butler vrnil po poškodbi gležnja za zmago Miamija nad New Yorkom (105:86).

Nase opozoril tudi Jimmy Butler

Davis je dosegel 25 točk in zbral 13 skokov, medtem ko je LeBron James dodal 21 točk za vodstvo jezernikov z 2:1 v zmagah v polfinalu zahodne konference proti bojevnikom. James je dodal še osem podaj in osem skokov, D'Angelo Russell pa je dosegel 21 točk, vse v prvem polčasu. Stephen Curry je bil prvi pri Golden Statu s 23 točkami, Andrew Wiggins jih je dodal 16, Klay Thompson pa 15.

V obračunu polfinala končnice vzhodne konference je blestel Butler z 28 točkami za vodstvo Miamija z 2:1 v zmagah v boju z New Yorkom. Max Strus je za Miami dodal 19 točk, Bam Adebayo 17 točk in 12 skokov, Kyle Lowry pa 14 točk. Trener Miamija Erik Spoelstra je po tekmi dejal, da je Butlerjeva vrnitev njegovim soigralcem vlila samozavest.

Naslednji tekmi v noči na torek

»Temu ne morete oporekati. To je le splošna stopnja samozavesti, ki jo ima naša ekipa. Vedno mu lahko podate žogo, saj veste, da bo iz tega izpadlo nekaj učinkovitega in skladnega,« je o Butlerju dejal Spoelstra. »Ko igraš proti dobri ekipi, kot je ta, potrebuješ fanta, kot je Jimmy.« Jalen Brunson je vodil New York z 20 točkami, klub pa je zadel le 31 od 91 metov iz igre.

Četrta obračuna konferenčnih polfinalov bosta v noči na torek v Miamiju oziroma Los Angelesu. Ekipe v vsakem od krogov končnice lige NBA igrajo na štiri zmage. V drugem polfinalu zahodne konference Denver vodi z 2:1 v zmagah v obračunu s Phoenixom, na vzhodu pa si je Boston zagotovil prednost z 2:1 v zmagah proti Philadelphii.