Vse bolj vroče je – Miami vodi z 2:0

Košarkarji Miami Heat so v drugi tekmi finala vzhodne konference v severnoameriški ligi NBA še drugič premagali Boston Celtics, tokrat so bili boljši s 111:105. Kelti, drugopostavljeni nosilci končnice na vzhodu, so zapravili prednost domačega igrišča, saj so doma še drugič izgubili. Serija se zdaj seli v Miami, kjer lahko Vročica že dokonča delo in se uvrsti v finale lige NBA.

Levji delež je pri Vročici spet opravil Jimmy Butler, ki je tokrat zbral 27 točk. Bam Adebayo je prispeval 22 točk, 17 skokov in devet podaj, Caleb Martin pa je s klopi dodal 25 točk. Osmopostavljeni nosilci vzhodne konference še naprej presenečajo višje postavljene tekmece. Na poti do konferenčnega finala so v končnici že izločili prve nosilce Milwaukee Bucks in New York Knicks. Po sinočnji zmagi v TD Gardnu pa zdaj težko delo v boju za veliki finale čaka tudi košarkarje Bostona.

Miami je tokrat na začetku zadnje četrtine zaostajal za 11 točk, Boston pa je še sedem minut pred koncem vodil za devet. Nato je na sceno stopil Butler, ki je v zadnjih minutah dvoboja Miami popeljal do delnega izida 20:9 in tekmo povsem obrnil na glavo. Vročica pa je zdaj le še dve zmagi oddaljena od vrnitve v finale lige NBA.

»Fantje nikoli ne odnehajo, nikoli se ne predajo. Radi igramo drug z drugim. Imamo veliko zaupanja drug v drugega,« je po tekmi dejal navdušeni Butler. Prvi zvezdnik Vročice je v zadnji četrtini dosegel devet svojih točk, pognala pa ga je tudi konfrontacija z Grantom Willamsom, ko so domači še vodili s 96:89.

»Samo zdravo tekmovanje, všeč mi je. Vedno sem tukaj, da tekmujem, včasih se rad pogovarjam. Dokler na koncu zmagamo, sem s tem zadovoljen,« je o svojem konfliktu iz oči v oči z Williamsom še dodal Butler. Pri Bostonu je tokrat 34 točk vpisal Jayson Tatum, Jaylen Brown pa je zadel le sedem od 23 metov iz igre in zbral 16 točk.

Tretja tekma v seriji na štiri zmage bo v nedeljo v Miamiju.

Boston Celtics - Miami Heat 105:111 (0:2 v zmagah)

Tatum 34, Brown 16; Butler 27, Martin 25.