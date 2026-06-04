Vse gre kot po maslu, Newyorčani neustavljivi tudi v prvi finalni tekmi

Košarkarji New York Knicks so dobili prvo finalno tekmo lige NBA in že 12. zaporedno v končnici. Newyorčani so v gosteh s 105:95 premagali San Antonio Spurs in povedli z 1:0 v zmagah. Ekipi v finalu igrata na štiri zmage. Druga tekma bo v noči na soboto znova v Teksasu.

Jalen Brunson je bil s 30 točkami prvi mož Newyorčanov, ki so v drugem polčasu sicer zaostajali tudi že za 14 točk. Prav Brunson je v zadnji četrtini zasenčil domačega zvezdnika Victorja Wembanyamo in v tem delu dosegel 13 točk za slavje gostov.

Tekma je bila izenačena skoraj vse do konca, toda Brunson je odlično vodil ekipo v odločilnih trenutkih. Wembanyama je s trojko in polaganjem dobri dve minuti pred koncem zadel za vodstvo domačih s 95:94, a je nato Brunson s trojko goste znova popeljal v vodstvo, ki ga nato niso več izpustili iz rok.

»Držali smo skupaj. Ni bil ravno naš večer, tudi ne moj večino časa, ampak smo iskali pot,« je dejal Brunson. Organizator igre je poudaril pravo kemijo v ekipi, ki jim je pomagala vrniti se po zaostanku 14 točk v tretji četrtini.

»Zavedamo se, da krijemo drug drugega. Veliko je stvari, ki bi jih lahko naredili bolje, toda naša enotnost je bila največja razlika,« je dodal Brunson, ki je v prvi četrtini sicer zapustil igrišče zaradi težav s kolenom, a se vrnil v igro.

Brunson je bil eden od štirih Newyorčanov z dvomestnim številom točk. Karl-Anthony je vpisal 18 točk, OG Anunoby 17 in Landry Shamet 13.

Na drugi strani je Wembanyama vodil San Antonio s 26 točkami, a slabim metom iz igre (6-21). Temu je dodal še 12 skokov in tri blokade.

»Bil sem slab,« je povedal Wembanyama, ki je zanikal, da bi bila živčnost faktor pri porazu. »Seveda je bil občutek poseben, toda daleč od tega, da bi ga lahko imeli za izgovor. Nikakor ni vplival na našo predstavo,« je dodal visoki Francoz.

Stephon Castle je za domače prispeval 17 točk, Dylan Harper in Julian Champagnie pa po 16.