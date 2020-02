Vsi favoriti v polfinale brez nevarnih prask

Hopsom zmanjkalo strelcev

Cedevita Olimpija : Šenčur GGD 93:83 (73:65, 48:48, 24:17) Dvorana na Kodeljevem, gledalcev 500, sodniki Petek, Špendl in Krajnc (vsi Mb).

Cedevita Olimpija: Krušlin 9, Hopkins 17 (4:4), Artis 7, Vujačić 3, E. Murić 10 (1:2), Miller-McIntyre 9, Blažič 12 (2:2), Zagorac 8 (0:1), Marinković 18.

Šenčur GGD: Ivković 2, Bubnić 19, Rojc 2, D. Murić 22 (4:5), Brkić 19 (4:7), Pavič 7 (1:1), Žnidar, Jurček 10 (2:2), Zadnik 2.

Hopsi Polzela : Krka 66:75 (52:57, 36:31, 17:22) Dvorana Polzela, gledalcev 200, sodniki Boltauzer (Mb), Lapanović (NM) in Pipan (Lj).

Hopsi Polzela: Collins 8 (4:5), Morina 11 (4:4), Pešak 5, Copot 15 (1:2), Čebular 2, Goltnik 2, Fowler 8, Atanacković 7, Vasilić 8 (4:4).

Krka: Cosey 3, Škedelj 9 (3:6), Pašalić 2, Đapa 9 (3:4), Fifolt 2 (2:2), Balažič 7 (2:3), Jošilo 14 (2:3), Stergar 5 (5:6), Lapornik 12 (2:3), Ramljak 12.

Ljubljana – Tudi v zadnjih dveh tekmah četrtfinala pokala Spar sta favorizirani moštvi izločili tekmeca z 2:0 v zmagah, namučili pa sta se nekoliko bolj kot večer poprej Koper Primorska in Helios Suns. Košarkarji Cedevite Olimpije so prekosili Šenčur GGD s skupno razliko 18 točk, Krka pa polzelske Hopse s +21.Šenčurjani so v revanši nastopili brez branilca, ki je v torek natresel Cedeviti Olimpiji 22 točk, vendar so v prvem polčasu iztržili »remi«. V 26. minuti pa so Ljubljančani že vodili z 68:52, čeprav so namenili večjo priložnost novincemainter trem igralcem iz klubskega »zmrzovalnika«,inPolzelani so edini med četrfinalisti lovili zaostanek s prve tekme v domači dvorani, a niso zmogli presenečenja. Dobili so le drugo četrtino (19:9) in zadnjič vodili s 46:45 v 27. minuti, kar je bilo premalo, da bi lahko nadomestili primanjkljaj 12 točk z gostovanja na Dolenjskem. Zmanjkalo jim je razpoloženih mož, saj sta le nekdanji reprezentančni kandidatin 17-letni branilecpresegla mejo desetih točk, moštvo pa je metalo za tri točke zgolj 5:18. Tudi Novomeščani niso blesteli, vendar so znali unovčiti svoje izkušnje.V sobotnem polfinalu se bodo v ljubljanski dvorani na Kodeljevem pomerili Koper Primorska – Helios Suns(15.30) in Cedevita Olimpija – Krka (18.30).