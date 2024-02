Vzhajajoča zvezda je ostala doma, blesteli tudi zvezdniki lige NFL

Košarkarska smetana se je ta konec tedna zbrala v Indiannapolisu, kjer poteka All-Star vikend. Največji zvezdniki z veseljem pridejo na ta dogodek po malo sproščenega druženja, včasih se prav tam začne kakšen pogovor o bodočih prestopih, sama košarka pa je precej v ozadju. Vodstvo lige NBA vsako leto širi spored in poskuša povrniti zanimanje za tekmo, a jim zaenkrat ne uspeva preveč.

Ben Mathurin med zabijanjem pred domačimi gledalci, ki jih navdušuje tudi v dresu Indiane. FOTO: Kyle Terada/Reuters

Letošnje dogajanje sta otvorili tekmi zvezd, prvo ekipo je vodil nekdanji tight end in zdaj komentator, drugo pa ESPN-ov zvezdnik št. 1Ekipi sta bili sestavljeni iz športnikov iz drugih panog, najbolj uspešen je bil branilec Dallas Cowboys, ki je svojo osupljivo telesno moč prenesel na košarkarski parket in dosegel 37 točk 16 skokov.

Na preostalih tekmah večera je šlo vendarle bolj zares, najprej v polfinalih, nato pa v finalu so se pomerile štiri ekipe, sestavljene iz vzhajajočih zvezd lige NBA. V finalu sta igrali ekipi Jalen (Rose) in Detlef (Schrempf), zmago za ekipo Jalen je z metom za tri v zaključku prinesel košarkar Oklahome Jalen Williams, naziv MVP pa je pripadel domačemu Benedictu Mathurinu (Indiana), ki je met za zmago svoje ekipe zadel v polfinalu.

Danes bo v Indiannapolisu najprej na vrsti spretnostni izziv, nato sledita še tekmovanji v metih za 3 točke (naslov brani Damian Lillard) in v zabijanju. Poseben dogodek večera bo tudi dvoboj 1 na 1 v metih trojk med Stephenom Curryjem in ostrostrelko ekipe New York Liberty Sabrino Ionescu, za katero večkrat pravijo, da je ženski Steph Curry.