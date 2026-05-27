Vzkipljivi mogotec je oklofutal sovražnika in jih dobil tudi sam

Evangelos Marinakis, ladijski magnat in lastnik nogometnih klubov Nottingham Forest in Olympiacos ter glavni kandidat za prevzem Maribora od Adžuna Ilidžalija, je bil eden od glavnih akterjev incidenta na finalni tekmi košarkarske evrolige. Kontroverzni in postavni Grk je, kot so pokazale varnostne kamere, po zmagoslavju svojega kluba po odhodu iz VIP prostora na tribuni fizično napadel Grigorisa Dimitriadisa, nečaka trenutnega grškega predsednika vlade.

Ko je 58-letni Marinakis opazil Dimitriadisa, je stopil neposredno do njega in mu v uho zašepetal nekaj besed. Le nekaj sekund kasneje ga je močno oklofutal.

Dimitriadis je na napad takoj odgovoril z udarcem s pestjo. V spor so nemudoma posegli varnostniki in spremstvo, a sta oba še naprej kričala drug na drugega. V besedno obračunavanje se je vključil tudi podpredsednik kluba Olympiacos Kostas Karapapas. Kot so še razkrili, je Marinakis v pretepu v potegnil krajšo, z raztrgano majico in modrico pod desnim očesom.

Napetosti med prenapetežema so posledica večletnih globokih političnih in poslovnih razhajanj med obema vplivnežema. Medijske hiše, ki so v lasti Marinakisa, so v preteklosti sprožile agresivno kampanjo proti Dimitriadisu zaradi njegove ključne vloge v obsežnem prisluškovalnem škandalu, znanem kot »grški Watergate«.

Dimitriadis, ki je deloval kot ključni svetovalec v uradu svojega strica in premiera Kiriakosa Micotakisa, je bil leta 2022 prisiljen odstopiti. Obtožen je bil vodenja operacije, v kateri so z nelegalno vohunsko programsko opremo »predator« sistemsko spremljali in prisluškovali vodilnim grškim politikom, novinarjem in poslovnežem.