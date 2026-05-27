  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Vzkipljivi mogotec je oklofutal sovražnika in jih dobil tudi sam

Evangelos Marinakis, ladijski magnat in glavni kandidat za prevzem Maribora od Adžuna Ilidžalija, je po finalu košarkarske evrolige napadel političnega tekmeca.
Milijarder Evangelos Marinakis je znan kot zelo vzkipljiv mož, ki se pogosto vzbuja pozornost s svojimi nasilnimi dejanji. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters
Galerija
Milijarder Evangelos Marinakis je znan kot zelo vzkipljiv mož, ki se pogosto vzbuja pozornost s svojimi nasilnimi dejanji. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters
G. N.
27. 5. 2026 | 11:55
27. 5. 2026 | 12:18
2:18
A+A-

Evangelos Marinakis, ladijski magnat in lastnik nogometnih klubov Nottingham Forest in Olympiacos ter glavni kandidat za prevzem Maribora od Adžuna Ilidžalija, je bil eden od glavnih akterjev incidenta na finalni tekmi košarkarske evrolige. Kontroverzni in postavni Grk je, kot so pokazale varnostne kamere, po zmagoslavju svojega kluba po odhodu iz VIP prostora na tribuni fizično napadel Grigorisa Dimitriadisa, nečaka trenutnega grškega predsednika vlade.

Ko je 58-letni Marinakis opazil Dimitriadisa, je stopil neposredno do njega in mu v uho zašepetal nekaj besed. Le nekaj sekund kasneje ga je močno oklofutal.

Dimitriadis je na napad takoj odgovoril z udarcem s pestjo. V spor so nemudoma posegli varnostniki in spremstvo, a sta oba še naprej kričala drug na drugega. V besedno obračunavanje se je vključil tudi podpredsednik kluba Olympiacos Kostas Karapapas. Kot so še razkrili, je Marinakis v pretepu v potegnil krajšo, z raztrgano majico in modrico pod desnim očesom.

Napetosti med prenapetežema so posledica večletnih globokih političnih in poslovnih razhajanj med obema vplivnežema. Medijske hiše, ki so v lasti Marinakisa, so v preteklosti sprožile agresivno kampanjo proti Dimitriadisu zaradi njegove ključne vloge v obsežnem prisluškovalnem škandalu, znanem kot »grški Watergate«.

Dimitriadis, ki je deloval kot ključni svetovalec v uradu svojega strica in premiera Kiriakosa Micotakisa, je bil leta 2022 prisiljen odstopiti. Obtožen je bil vodenja operacije, v kateri so z nelegalno vohunsko programsko opremo »predator« sistemsko spremljali in prisluškovali vodilnim grškim politikom, novinarjem in poslovnežem.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

V Ljudskem vrtu milijarder namesto milijonarja

Za prihod grškega lastnika Nottingham Foresta Evangelosa Marinakisa se zavzema tudi Miran Pavlin.
Gorazd Nejedly 23. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Trenerska menjava

Prvi odpuščeni je zamenjal drugega odstavljenega

Novi trener West Hama je Nuno Espirito Santo. V tej sezoni je v premier league prvi izgubil službo, zamenjal pa je Grahama Potterja, ki je odpuščeni mož št. 2
27. 9. 2025 | 18:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nottingham Forest

Pavlinov šef izgubil živce: To sem naredil, ker mi ni vseeno

Lastnik Nottingham Foresta Evangelos Marinakis je pritekel na igrišče in besnel zaradi nesporazuma med zdravniško službo in trenerskim štabom.
Peter Zalokar 12. 5. 2025 | 11:37
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Pred pogajanji

Sloveniji grozi več kot 10-odstotni rez plačil

Pritisk manj premožnih držav članic, da je v predlaganem proračunu EU premalo denarja za kohezijo in kmetijstvo.
Peter Žerjavič 26. 5. 2026 | 18:33
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nova vlada

Znanih še več potencialnih ministrskih imen, Eve Irgl še ni med njimi

Po dosedanjih informacijah bo nova koalicijska arhitektura bolj razpršena kot v prejšnjih Janševih mandatih.
26. 5. 2026 | 11:09
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Analiza dejavnosti

Med sindikati trojica milijonarjev in množica »revežev«

V zadnjem desetletju so na sindikalnem področju skoraj povsem prevladali sindikati javnega sektorja.
Karel Lipnik 26. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Uskladitev

Tik pred koncem mandata upokojencem višje pokojnine in poračun

Odhajajoča vlada je v zadnjem hipu po redni izvedla še izredno valorizacijo pokojnin, ki jih bodo upokojenci prejeli 29. maja.
Barbara Hočevar 27. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nevidna nakupna pot: kako UI spreminja pravila B2B prodaje

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Nemčiji spet več izbire pri ogrevanju

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Telekomunikacije so postale infrastruktura moči

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
Gregor Knafelc 26. 5. 2026 | 16:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Slovenci živijo v akvariju

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
22. 5. 2026 | 08:00
Preberite več

Več iz teme

GrčijakošarkaevroligaOlympiakosEvangelos Marinakis

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Roparji iz Louvra se bodo znašli v knjigi in filmu

Novinarji treh francoskih medijskih hiš so napisali raziskovalno delo, po katerem namerava režiser Romain Gavras posneti tudi film.
27. 5. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Ljubljanski maraton

Lukanova in Botolin obraza jubilejnega bankovca

Ljubljanski maraton letos praznuje 30. obletnico, direktorica Barbara Železnik 17. in 18. oktobra pričakuje rekordno udeležbo.
Peter Zalokar 27. 5. 2026 | 12:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Mikel Arteta ve, zakaj lahko Arsenal premaga favorizirani Paris St-Germian

Najboljši trener v Angliji po izboru Združenja ligaških trenerjev je pred sobotnim finalom lige prvakov izpostavil najmočnejši adut angleških šampionov.
27. 5. 2026 | 12:40
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Komercializacija živali

Sporna poslovna ideja: domača žival na izposojo

Spletna stran pastircek.si ponuja najem živali, društva svarijo, da je takšna praksa nedopustna in da živali niso rekvizit.
Simona Bandur 27. 5. 2026 | 12:30
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Eifflov stolp na teniškem igrišču

Nekoč najboljša tenisačica na svetu Naomi Osaka zadnje čase na največjih turnirjih prednjači predvsem z opravo.
27. 5. 2026 | 12:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Mikel Arteta ve, zakaj lahko Arsenal premaga favorizirani Paris St-Germian

Najboljši trener v Angliji po izboru Združenja ligaških trenerjev je pred sobotnim finalom lige prvakov izpostavil najmočnejši adut angleških šampionov.
27. 5. 2026 | 12:40
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Komercializacija živali

Sporna poslovna ideja: domača žival na izposojo

Spletna stran pastircek.si ponuja najem živali, društva svarijo, da je takšna praksa nedopustna in da živali niso rekvizit.
Simona Bandur 27. 5. 2026 | 12:30
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Eifflov stolp na teniškem igrišču

Nekoč najboljša tenisačica na svetu Naomi Osaka zadnje čase na največjih turnirjih prednjači predvsem z opravo.
27. 5. 2026 | 12:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Spodbude, ki jih mnoga podjetja spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Šport  |  Drugo
DOBRODELNOST

V Ljubljani se obeta pravi spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Sluh izgubljamo počasi, zato prve znake pogosto preslišimo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kraljica gozda, ki vas sprejme v leseni koči sredi narave

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:15
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo