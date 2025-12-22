  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Washington z novim rekordom ustavil Krko

    Favorizirani košarkarji Partizana so v ligi ABA šele po hudem boju strli odpor Novomeščanov.
    Košarkarji Krke so se dobro upirali igralcem Partizana. FOTO: KK Krka
    Košarkarji Krke so se dobro upirali igralcem Partizana. FOTO: KK Krka
    M. Š., STA
    22. 12. 2025 | 19:37
    22. 12. 2025 | 19:43
    3:33
    A+A-

    Košarkarji Krke so v 11. kolu lige ABA doživeli še osmi poraz. Od Novomeščanov so bili danes v Tivoliju z 99:92 (69:77, 44:52, 25:18) boljši igralci Partizana, ki so tako upravičili vlogo favoritov. Toda za zmago so se morali zelo potruditi.

    Novomeščani so bili blizu presenečenju, na koncu pa so popustili. Beograjčanom je do zmage z izjemno predstavo in novim točkovnim rekordom lige ABA (48 točk, deset trojk, indeks 46) pomagal tudi Duane Washington. Doslej je bil rekorder lige Daron Russell (Mornar) s 47 točkami proti Zadru iz leta 2022.

    Partizan, za katerim je burno obdobje trenerske menjave in navijaškega nestrinjanja z odhodom Željka Obradovića, je dvoboj začel po pričakovanjih. Po vodstvu s 7:0 je moral domači strateg Dejan Jakara hitro poseči po minuti odmora, v nadaljevanju pa je bila njegova zasedba enakovredna. Po uvodni četrtini je zaostajala za sedem točk.

    Žak Smrekar (desno) je bil najbolj učinkovit v novomeški ekipi. FOTO: KK Krka
    Žak Smrekar (desno) je bil najbolj učinkovit v novomeški ekipi. FOTO: KK Krka

    Povsem drugačna zgodba je bila druga četrtina, v kateri je nase opozoril Žak Smrekar s prvimi osmimi točkami. Krka je ujela Partizan in ga potem tudi prehitela (28:27). V tem obdobju je šlo Novomeščanom kot po maslu, zadevali so vse, Beograjčani pa so se znašli v krizi, kar se je poznalo tudi na semaforju (38:32, 45:37). Dolenjci so prvi polčas dobili za osem točk (52:44).

    Prednost so zadržali tudi v tretji četrtini (77:69), potem pa se je začela topiti. Partizan se je bližal, pri čemer je imel glavno vlogo Washington, ki je z učinkovitostjo predvsem izza črte (trojke 10:14) zrežiral preobrat. Prvo vodstvo Partizana v drugem polčasu (78:77) so gostitelji še izničili, ko je Smrekar izenačil na 84:84, potem pa ne več. Novomeščanom so se v končnici tudi nekoliko zatresle roke pri prostih metih, potem ko so jih dolgo časa izvajali stoodstotno (na koncu 25:31) in gostje so pobegnili na varno razdaljo.

    Za domače moštvo je največ točk dosegel Žak Smrekar (19), dve manj je prispeval Lovro Urbiha.

    Krka – Partizan 92:99 (77:69, 52:44, 18:25)

    Dvorana Tivoli, gledalcev 1300, sodniki: Obrknežević, Porobić, Stojančević.
    Krka: Bačvić 11 (6:6), Helmanis 11 (1:4), Oman 2, Bailey 8 (1:1), Urbiha 17 (3:5), Smrekar 19 (6:7), Ihring 11 (1:1), Mathon 8 (4:4), Klobučar 5 (3:3).
    Partizan: Washington 48 (6:9), Osetkowski 2 (2:2), Marinković 5, Brown 14, Lakić 3, Parker 2, Fernando 6, Calathes 13 (0:2), Jones 2.
    Prosti meti: Krka 25:31, Parizan 8:13.
    Met za tri točke: Krka 11:32 (Smrekar 3, Urbiha 2, Helmanis 2, Ihring 2, Bačvić, Bailey), Partizan 15:29 (Washington 10, Brown 2, Marinković, Lakić, Calathes).
    Osebne napake: Krka 16, Parizan 29.
    Pet osebnih: Fernando (38.).

    V naslednjem kolu bo Krka 26. decembra gostovala pri Dubaju.

     

      

     

