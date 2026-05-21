Wembanyama dobil odgovor, zdaj je v težavah San Antonio

V 48 urah se v košarki lahko spremeni ogromno. Na prvi tekmi finala Zahoda je San Antonio deloval dominantno, Victor Wembanyama je prikazal eno najboljših predstav v zgodovini končnice lige NBA in igral kot najboljši košarkar na planetu. Prvaki so našli odgovor na drugi tekmi, Shai Gilgeous-Alexander je pokazal, zakaj je MVP lige in rešil uganko obrambe San Antonia, glavna zgodba večera pa sta ključni poškodbi na obeh straneh.

Predčasno sta v garderobo odšepala branilca, Jaylen Williams je obnovil poškodbo zadnje stegenske mišice, ki ga muči celotno sezono in zaradi katere je izpustil celo serijo z Los Angeles Lakers. Kako resna je poškodba, bodo pokazali dodatni pregledi, odigral je nekaj minut prve četrtine, nato se ni vrnil na klop.

Še bolj usodna bi lahko bila za San Antonio poškodba Dylana Harperja (zadnja stegenska mišica), že prej so ostali brez De'Aarona Foxa. Vsaj enega od njiju bodo v nadaljevanju serije potrebovali, zdaj preveč bremena nosi Stephon Castle in Oklahoma to s pridom izkorišča. Castle je na dveh tekmah skupaj izgubil kar 20 žog, kar je rekord končnice, agresivna obramba prvakov je nanj pritiskala po celem igrišču, zato ni uspel organizirati pravih napadov.

To se je poznalo tudi Wembanyami, ki je tekmo končal z zanj povprečnim učinkom 21 točk in 17 skokov. Isiah Hartenstein ga je uspel zadržati dlje od obroča, Francoz je imel manj neoviranih metov z bližine, pobral je tudi 7 skokov manj kot na prvi tekmi in to je na koncu odločilo. V obrambi se je San Antonio osredotočal le na Gilgeous-Alexandra, ki je kljub temu odgovoril z eno najboljših tekem v končnici in za 30 točk iz igre metal 12-24. Nekaj pomembnih metov je zadel tudi v končnici, ko je San Antonio jurišal in želel tekmo še enkrat narediti zanimivo, MVP sezone pa je hladnokrvno dokončal delo.

Serija je zdaj izenačena, seli se v Teksas, kjer bo v noči na soboto na vrsti tretja tekma serije. V naslednjih 48 urah bo ključno stanje poškodovanih branilcev na obeh straneh, Oklahoma je igre brez Williamsa že vajena in ima dovolj dolgo klop, da preživi ta udarec, San Antonio pa bo na parketu potreboval brez hitrih branilcev, ki bodo Wembanyami olajšali življenje.

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25) – izid v seriji 1:1

Gilgeous-Alexander 30 in 9 asistenc, Caruso 17, Hartenstein 10 in 13 skokov; Castle 25, Vassell 22, Wembanyama 21 in 17 skokov.