Wembanyama je postal mož, MVP pa zmrznil v Teksasu

Težko pričakovana serija med Oklahomo in San Antoniom bo dobila sedmo tekmo, za to so pred domačimi gledalci poskrbele Ostroge, ki so na krilih 28 točk in 10 skokov Victorya Wembanyame odpihnile goste iz Oklahome in poskrbele, da serija še traja. Znova nismo dobili napetega srečanja, zmagovalec je bil znan sredi tretje četrtine, ko je San Antoniu uspel delni izid 20:0.

Dvoboj dveh najboljših moštev rednega dela je zanimiv, ni pa postregel s toliko drame, kot je nakazovala prva tekma, ki se je z zmago San Antonia končala šele po dveh podaljških. V naslednjih petih tekmah je eno od moštev vedno ušlo na varno prednost in jo brez težav zadržalo v končnici, tokrat so bili to Spurs, ki so slavili s 118:91.

Ob polčasu so imeli sedem točk naskoka (60:53), nato pa jim je ključni niz 20:0 uspel z Wembanyamo na klopi. Tudi brez dolgih rok Francoza je bila obramba prehitra za Oklahomo, ki je večji del tekme znova pogrešala Jaylena Williamsa, odigral je le deset minut. Poškodovan je tudi Ajay Mitchell, zato je večje breme na ramenih Shaia Gilgeous-Alexandra, dvakratni MVP pa se tokrat ni najbolje odrezal.

Končal je z zanj skromnimi 15 točkami ob metu iz igre 6/18, že tretjič v tej končnici se mu je zgodilo, da je dosegel manj kot 20 točk, medtem ko je to mejo presegel na vsaki tekmi rednega dela v tej sezoni. Na drugi strani je bil Wembanyama po slabši peti tekmi tokrat bolj agresiven (10/21 iz igre), ob 28 točkah je zbral še 10 skokov in štiri blokade. Ključen je bil tokrat Dylan Harper z 18 točkami, s klopi je prinesel veliko energije in bil jeziček, ki je tehtnico nagnil na stran San Antonia.

Sedma tekma bo v nedeljo zjutraj v Oklahomi. Favoriti ostajajo aktualni prvaki, ki imajo bolj izkušeno moštvo, na njihovi strani bo tudi občinstvo, zmaga San Antonia pa nikakor ne bi bila presenetljiva. Zmagovalca sedme tekme v finalu že čakajo New York Knicks, ki so v tej končnici izgubili le dve tekmi.

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 118:91 (35:22, 25:31, 32:12, 26:25) – izid v seriji 3:3

Wembanyama 28 in 10 skokov, Harper 18, Castle 17; Gilgeous-Alexander 15, McCain 13, Wallace 11.