Zgodovinski Wemby kot Steph Curry, Jokiću so klecnila kolena (VIDEO)

Tempo v prvi rundi končnice lige NBA ne ponuja predaha, košarkarji Clevelanda so po drugi zanesljivi zmagi nad Torontom že na pol poti do konferenčnega polfinala. Izenačeno pa je v seriji med New Yorkom in Atlanto, ki je v velikem, jabolku pripravila presenečenje in izmaknila zmago s 107:106.

Francoski zvezdnik Victor Wembanyama bo znova na delu ponoči, medtem pa je kot prvi v zgodovini prejel vse glasove za nagrado najboljšega obrambnega igralca v ligi. Doslej je bil Stephen Curry edini, ki je pri najbolj prestižnih nagradah zmagal z vsemi prejetimi glasovi, ko je leta 2016 postal MVP.

Košarkarji Clevelanda izkoriščajo šibke točke toronta, po zmagi s 115:105 jih še dve zmagi ločita od napredovanja. Znova je bil pogrešan prvi zvezdnik Toronta Brandon Ingram, izkazal se je Scottie Barnes s 26 točkami, pri Clevelandu pa so James Harden (28), Donovan Mitchell (30) in Evan Mobley (25) poskrbeli, da je zmaga ostala doma.

Veliko bolj razburljivo je bilo v velikem jabolku, kjer so New York Knicks izgubili drugo tekmo, serija z Atlanto je znova izenačena, zdaj moštvi potujeta v zvezno državo Georgia. Po treh četrtinah je Atlanta zaostajala za 12 točk, nato pa so uprizorili preobrat, prednjačil je CJ McCollum (32 točk). Skoraj bi vse dobro delo tudi zapravil, ko je 5,6 sekunde pred koncem zgrešil dva prosta meta, Mikal Bridges je zdrvel v protinapad, a je ob izteku igralnega časa zgrešil in zmaga je šla v roke Atlante.

»To je tekma, ki bi jo morali dobiti,« se zaveda Josh Hart. Razplet je spomnil na lansko serijo končnice z Indiano, ko so Pacers prav v končnicah tekem prevladovali in na koncu napredovali v finale lige NBA.

Zadnjo tekmo ponedeljkovega večera oziroma torkovega jutra po srednjeevropskem času je v Koloradu dobila Minnesota, ki je v zadnji četrtini zasukala izid, utišala dvorano miljo visoko in slavila s 119:114. Nikola Jokić je v prvem polčasu zbral le šest točk, nato pa v tretji četrtini s 14 točkami pomagal Denverju do pomembnega vodstva na poti do, vsaj tako se je zdelo, vodstva z 2:0 v seriji.

Nato je Minnesota v zadnjih 10 minutah v obrambi prestavila v višjo prestavo in povsem onemogočila Jokića in Jamala Murrayja, ki sta serijsko zadevala prednji rob obroča, Jokiću je enkrat z metom za tri točke celo povsem zgrešil koš. Oba sta bila izmučena in v končnici nista našla odgovora za Volkove, ki so s prostima metoma Juliusa Randla 20 sekund pred koncem potrdili zmago, ki šteje dvojno. Zaostajali so namreč že za 19 točk, nato pa na gostujočem parketu uprizorili zasuk, ki lahko pomembno vpliva na razplet končnice.

Minnesota je za Denver trn v peti, vloga favorita ostaja na strani Zlatih zrn, a je pred selitvijo v Minnesoto razmerje moči veliko bolj poravnano.

Prvi krog končnice, izidi:

Cleveland Cavaliers 115:105 Toronto Raptors (Cleveland vodi z 2:0 v seriji.)

Mitchell 30, Harden 28; Barnes 26, Barrett 22.

Atlanta Hawks 107:106 New York Knicks (Serija je izenačena na 1:1)

McCollum 32, Johnson 24; Brunson 29, Towns 18.

Minnesota Timberwolves 119:114 Denver Nuggets (Serija je izenačena na 1:1.)

Edwards 30, Randle 27; Murray 30, Jokić 24.