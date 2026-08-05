Wembanyama po vzoru Dončića v Franciji gosti soigralce

Francoski košarkar Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) je v Franciji sprejel sedem svojih klubskih soigralcev, skupaj s katerimi se bo pripravljal na naslednjo sezono. Osmerica je trenirala v dvorani Palais des Sports Maurice Thorez, kjer tekme igra košarkarski klub Nanterre 92, pri katerem je Wembanyama začel člansko kariero.

V Francijo so odpotovali De’Aaron Fox, Stephon Castle, Harrison Barnes, Carter Bryant, Dylan Harper in Jordan McLaughlin ter poletna okrepitev Tobias Harris. Triintridesetletnik je s teksaško ekipo podpisal dveletno pogodbo v vrednosti 31 milijonov dolarjev.

Priprave Ostrog so podobne načrtom slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki je vse soigralce pri Los Angeles Lakers povabil na priprave v Slovenijo. Povabilo je sprejelo 16 igralcev, le novinec Cameron Carr ga je zavrnil, saj se mora udeležiti tabora za novince v ligi NBA.

Štiridnevni tabor v Sloveniji bo namenjen skupnim treningom in tkanju medsebojnih odnosov, na programu pa bo čas tudi za igranje golfa in obisk Ljubljane. Ob tem je Dončić ponudil tudi plačilo letalskih kart vsem igralcem, ki se bodo priprav udeležili.