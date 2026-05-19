Košarka

Wembanyama s 24 skoki pokopal Oklahomo, SGA ob nagradi MVP brez moči

Oklahomi do zmage ni pomagalo niti 34 točk Alexa Carusa, pogrešali so prispevek skromnega Cheta Holmgrena.
Francoski superzvezdnik je samo v drugem podaljšku dosegel devet točk. FOTO: Alonzo Adams/Reuters Connect
L. Š.
19. 5. 2026 | 07:43
Francoski košarkarski zvezdnik Victor Wembanyama je popeljal San Antonio Spurs do uvodne zmage v finalu zahodne konference lige NBA proti Oklahoma City Thunderju. Spurs so po dveh podaljških zmagali s 122:115 in branilcem naslova zadali prvi poraz v končnici na domačem igrišču. Wembanyama je dosegel rekordnih 41 točk in 24 skokov.

Tudi Dončić med opazovalci gala predstave neustavljivega Wembanyame

»Bila je čista volja. Danes se je vse zgodilo tako hitro - nisem veliko razmišljal,« je Wembanyama povedal po odlični predstavi, ko je pri 22 letih in 134 dneh postal najmlajši igralec v zgodovini lige NBA z vsaj 40 točkami in 20 skoki v končnici.

Legendarni Kareem Abdul-Jabbar je bil star 22 let in 343 dni, ko je v finalu lige NBA leta 1970 dosegel 40 točk in 20 skokov.

Francoski superzvezdnik je samo v drugem podaljšku dosegel devet točk in zmago zapečatil z zabijanjem 22 sekund pred zadnjim zvokom sirene.

V prvem podaljšku je Wembanyama z razdalje za tri točke 27 sekund pred koncem izenačil na 108:108.

Caruso vodil strele, Holmgren ni opravil svojega deleža

Shai Gilgeous-Alexander, ki je pred tekmo prejel nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone, je Thunderju priigral prvi podaljšek.

Kanadčan je s polaganjem izenačil na 101:101 tri sekunde pred koncem zadnje četrtine, s čimer je izsilil podaljšek. Gilgeous-Alexander je tekmo končal s 24 točkami in 12 podajami, a se je mučil s slabim odstotkom metov.

Alex Caruso je bil najboljši igralec domače ekipe z 31 točkami, od tega je zadel osem trojk. Jalen Williams je po poškodbi zbral 26 točk, medtem ko je ekipi manjkal prispevek Cheta Holmgrena (8 točk, 8 skokov).

Tudi druga tekma dvoboja na štiri zmage je na sporedu v Oklahoma Cityju.

