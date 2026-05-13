Wembanyama San Antonio popeljal bližje Oklahomi

Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je dosegel 27 točk, 17 skokov in tri blokade ter vodil San Antonio Spurs, ki so doma premagali Minnesoto Timberwolves s 126:97. Tako so v drugem krogu končnice na zahodnem delu severnoameriške košarkarske lige NBA povedli s 3:2 v zmagah.

Keldon Johnson je dodal 21 točk, De'Aaron Fox 18, Stephon Castle pa 17. San Antonio sedaj od finala zahodne konference loči le še ena zmaga. Šesta tekma bo v petek v Minneapolisu, ko lahko Ostroge napredujejo v finale zahoda proti Oklahoma Cityju. Branilci naslova so namreč gladko, s 4:0 v zmagah, pometli z ekipo poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića, Los Angeles Lakers.

Anthony Edwards, ki so ga tekmeci v prvem polčasu omejili na osem točk, je za Minnesoto dosegel 20 točk, Julius Randle in Jaden McDaniels sta jih dodala po 17. Wembanyama se je vrnil na parket po izključitvi na nedeljski tekmi, ko je Francoz ob zmagi Minnesote s komolcem v grlo udaril Naza Reida.

Obe ekipi sta bili bojeviti tudi na peti tekmi, Reid je tokrat prejel tehnično napako, ker je Wembanyamo porinil v hrbet pri prostem metu Minnesote dve minuti in pol pred koncem prvega polčasa. Wembanyama se tokrat ni odzval, da bi vrnil udarec. Timberwolves so nato tretjo četrtino začeli z nizom 14:2 in izenačili, potem ko so v prvem polčasu zaostajali za 18 točk. Spurs so v nadaljevanju tretjega dela igre ponovno prevzeli dvomestno prednost s serijo, ki jo je sprožila akcija Johnsona, ko je blokiral poskus zabijanja Rudyja Goberta.

Wembanyama je že v prvi četrtini zadel šest od osmih metov iz igre in dve od treh trojk ter dosegel 18 točk. »Doma smo naredili, kar smo morali. Dali smo ton igri, vedeli smo, da bo to fizična tekma. Zmagali smo, to je bistvo. Ampak delo še ni končano. Imamo še eno tekmo, da se uvrstimo v konferenčni finale,« je za NBC povedal Wembanyama.

Anthonyja Edwardsa so Spurs v prvem polčasu omejili na osem točk. FOTO: Alex Slitz/Getty Images Via AFP

Trener Spurs Mitch Johnson je pohvalil Wembanyamovo zrelost, ker ni dovolil, da bi burne posledice četrte tekme vplivale na njegovo predstavo: »V zadnjih 48 urah po zadnji tekmi se je zgodilo veliko stvari. Mislim, da je bilo izjemno zrelo, kako je ta mladenič nocoj prišel na igrišče in odigral tekmo.« »Igrali smo z ustreznim spoštovanjem, disciplino, izvedbo, fizično in tudi z mirnostjo. Vse to so prikazali številni naši igralci, to je bilo res lepo videti,« je dodal Johnson.