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Košarka

Wembanyama se bo pridružil reprezentanci, zaigral bo proti Sloveniji

Francoski košarkar Victor Wembanyama se je odločil, da bo avgusta zaigral za reprezentanco, ki se bo v kvalifikacijah borila za nastop na SP 2027.
Victor Wembanyama se že pripravlja na reprezentančne tekme. FOTO: Daniel Dunn/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Victor Wembanyama se že pripravlja na reprezentančne tekme. FOTO: Daniel Dunn/Imagn Images Via Reuters Connect
T. E., STA
18. 7. 2026 | 09:22
2:04
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Victor Wembanyama, 22-letni zvezdnik severnoameriške lige NBA in najboljši košarkar San Antonia, bo konec avgusta igral za Francijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na začetku drugega kroga kvalifikacij se bo Francija najprej 27. avgusta v skupini L doma pomerila s Slovenijo, tri dni kasneje pa bo gostovala na Švedskem.

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Victorju Wembanyami bo kapnilo najmanj 220,7 milijona evrov

V prvem krogu kvalifikacij je Francija v skupini s Finsko, Madžarsko in Belgijo dosegla izkupiček petih zmag in poraz. Slovenci so v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami. Po dveh zaporednih porazih proti Švedski in Estoniji, ki sta tudi napredovali, sicer ostajajo v igri za nastop na SP prihodnje leto v Katarju, a bodo morali v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo ter Finsko in Madžarsko zaigrati precej bolje.

Wembanyama trenutno trenira s kondicijskimi trenerji reprezentance in bo pripravljen na omenjene kvalifikacijske preizkušnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V prejšnji sezoni je Wembanyama popeljal San Antonio do prvega velikega finala lige NBA po letu 2014. V njem jih je s 4:1 premagal New York.

Francoz je San Antonio Spurs popeljal vse do finala lige NBA, a so klonili proti New York Knicks. FOTO: Scott Wachter/Imagn Images Via Reuters Connect
Francoz je San Antonio Spurs popeljal vse do finala lige NBA, a so klonili proti New York Knicks. FOTO: Scott Wachter/Imagn Images Via Reuters Connect

Wembanyama je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca sezone, bil je med najboljšimi petimi in v ožjem krogu igralcev, ki so se potegovali za MVP, nagrado za najkoristnejšega igralca. V sezoni je v povprečju dosegal 25 točk na tekmo z 11,5 skoki, 3,1 podajami in 3,1 blokadami.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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