Wemby z 38 točkami postavil rekord in odpihnil Phoenix

Na začetku svoje kariere v ligi NBA Victor Wembanyama opravičuje histerijo, ki je vladala pred njegovim prihodom v ligo. Na prvih tekmah je bil v napadu še nekoliko zadržan, proti Phoenixu pa se je snel z verige in bil ključni mož ob zmagi San Antonia s 132:121 proti zvezdniškemu Phoenixu. Wembanyama je z 38 točkami postavil osebni rekord v ligi, postal je šele drugi novinec v zgodovini San Antonia, ki je uspel doseči vsaj 38 točk v prvi sezoni na eni tekmi (za Davidom Robinsonom).

Spurs so vodili že za več kot 20 točk, a se je Phoenix na krilih rekonvalescenta Devina Bookerja (31 točk, 13 asistenc) vrnil v igro. Dobre štiri minute pred koncem je bil izid poravnan na 116, nato pa je Wembanyama vzel stvari v svoje roke. Dosegel je 10 od zadnjih 12 točk San Antonia, iz igre je metal 4/4, zgrešil je le enega od štirih prostih metov in lastnoročno odločil tekmo.

»Če želimo biti ambiciozni, in to nedvomno smo, potem moramo v napetih končnicah zmagovati, to se od nas pričakuje,« je samozavesten Wemby. Priklonil se mu je tudi Booker, ki skupaj s Kevinom Durantom (28 točk) ni uspel ustaviti naleta francoskega mladeniča: »Je neverjeten talent. Tokrat smo predvsem poizkušali ugotoviti, kjer so njegove šibke točke, nanj smo naleteli na začetku sezone. Upam, da nam bo v prihodnje že lažje, a je vsem jasno, da gre za igralca, ki je resnično nekaj posebnega.«

San Antonio je zdaj pri treh zmagah in dveh porazih, kljub temu, da v ekipi nimajo pravega organizatorja igre in da je preostali del kadra bolj zrel za lov na zadnje mesto v ligi in možnost za prvi izbor na naboru kot za lov na končnico.

Liga NBA, izidi:

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 114:99

New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 125:116

Utah Jazz - Orlando Magic 113:115

Phoenix Suns - San Antonio Spurs 121:132