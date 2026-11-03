Westbrook kmalu odhaja, njegova ničla pa za večno ostaja v Oklahomi

S upokojitvijo številke klubi počastijo svoje igralce, ki so v dresu pustili večen pečat. In če kdo, potem je svoj pečat v ekipi in mestu zagotovo pustil Russel Westbrook, čigar številka bo v kratkem visela s stropa Paycom Centra. Košarkarski klub Oklahoma City Thunder je sporočil, da bo upokojil številko 0, ki jo je nosil nekdanji njihov legendarni organizator igre. Slovesnost bo potekala 7. februarja ob domači tekmi prvenstva NBA proti New York Knicks.

»Številni igralci pustijo vtis, vendar le največji za seboj pustijo neizbrisen pečat,« je ob tem poudaril generalni direktor kluba Sam Presti.

Sedemintridesetletni Westbrook je avgusta napovedal konec kariere po 18 sezonah v ligi NBA. V ligo je vstopil leta 2008, ko se je kot četrti izbor na izboru lige NBA pridružil ekipi Seattle Supersonic. Ta se je kasneje preselila v Oklahomo in preimenovala v današnji Oklahoma City Thunder. Westbrook je s svojimi predstavami v modro-oranžnem dresu Oklahome postal igralec, ki je trojni dvojček – ta sicer velja za izjemen dosežek – uveljavil kar kot svoje povprečje. V karieri jih je dosegel kar 209, s čimer si lasti naslov za največ trojnih dvojčkov v zgodovini severnoameriške košarkarske lige.

Westbrooku je to največkrat uspelo prav pri Oklahomi, kjer je preživel enajst sezon med letoma 2008 in 2019. Američan je leta 2017 s Thunderjem osvojil nagrado za najkoristnejšega igralca lige NBA (MVP). Klub je kar devetkrat popeljal v končnico, štirikrat do finala zahodne konference in enkrat do finala lige NBA.

Odhod Duranta, ki je zlomil Westbrookove upe

Za OKC in Westbrooka je bila prelomna sezona 2015-2016, ko so v prvem krogu premagali Dallas in v drugem Spurs, nato jih je pričakal Golden State. Ekipa Steva Kerra je tisto leto podrla rekord z največ zmagami v rednem delu, ki so ga sklenili s razmerjem 73 zmag in 9 porazov, zato so redki pričakovali napet dvoboj. Oklahoma je kljub temu v zmagah najprej povedla s 3:1, nato pa je Golden State nanizal tri zaporedne zmage in dal jasno vedeti, zakaj se je sprehodil skozi redni del.

Zelo uspešni sezoni, ki je obetala marsikaj, je nato sledila menjava, ki je bila povod za konec sanj o prstanu v Oklahomi in za nadaljnjo dominacijo ekipe iz San Francisca. Ekipo Oklahome je zapustil Kevin Durant, eden izmed najboljših strelcev v zgodovini športa. Pridružil se je Stephu Curryju in Klayu Thompsonu ter kmalu poskrbel za enega najlažje osvojenih naslovov vseh časov.

Po odhodu Duranta bi Westbrook lahko brez očitkov zapustil Oklahomo, a je ostal in prislužil spoštovanje vseh, med drugim tudi župana Micka Cornetta. Slednji je po razglasitvi, da Westbrook ostaja, v šali 4. avgust razglasil za dan Russla Westbrooka.

Westbrook, znan tudi pod vzdevkom Brodie, je v karieri igral še za Houston, Washington, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Denver in Sacramento.

»Izjemno ponosni smo, da bomo upokojili Russellovo številko,« je dejal predsednik kluba Clayton Bennett.

Westbrook je bil najboljši strelec lige NBA v letih 2015 in 2017. V zgodovini OKC mu na statistični ravni ni para, saj je rekorder po številu odigranih tekem (821), doseženih točk (18.859), skokov (5760) in asistenc (6897).