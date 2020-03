Wood tretji igralec v NBA pozitiven na koronavirus, Gobert podaril 500.000 dolarjev

Detroit - Košarkar ekipe Detroit Pistons Christian Wood je tretji košarkar v severnoameriški ligi NBA, ki se je okužil z novim koronavirusom. Pred njim sta bila pozitivna košarkarja moštva Utah Jazz - Francoz Rudy Gobert in Donovan Mitchell.



Gobert, ki je bil pred dnevi močno kritiziran zaradi neodgovornega dejanja, ko se je po odhodu z novinarske konference namenoma dotaknil vseh mikrofonov in snemalnikov na mizi, se je odločil, da bo podaril 500.000 dolarjev za uslužbence dvorane v Salt Lake Cityju in Oklahoma Cityju ter v svoji rodni Franciji, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa.



Francoz bo 200.000 dolarjev nakazal za uslužbenec dvorane Vivint Smart Home Arena, kjer domuje Utah Jazz, po 100.000 dolarjev pa prizadetim družinam v ameriških zveznih državah Utah in Oklahoma ter v rodni Franciji.



Pred Gobertom so se za ta korak odločili tudi nekateri drugi košarkarji. Med prvimi se je odzval grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je 100.000 dolarjev namenil za osebje dvorane Fiserv Forum, kjer igra njegov Milwaukee Bucks. Tudi igralec Cleveland Cavaliers Kevin Love je v ta namen obljubil 100.000 dolarjev.

Dobrodelni pelikan

Prvi izbor lanskega nabora Zion Williamson bo pokril plače za osebje dvorane Smoothie King Center, kjer igra njegov Pelicans iz New Orleansa. Tam se številni še niso pobrali na noge po uničujočem hurikanu Katrina leta 2005.



Podobne akcije so nato sledile v drugih ekipah NBA in tudi v severnoameriški hokejski ligi NHL, kjer igrajo Slovenci Luka Dončić, Goran Dragić in Anže Kopitar.



V ZDA so po izbruhu epidemije do nadaljnjega odpovedani vsi športni dogodki.