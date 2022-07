Yogi Ferrell v dresu zmajev še eno sezono

Po poročanju spletne strani Sportando bo Yogi Ferrell tudi naslednjo sezono odigral v vrstah Cedevite Olimpije. Devetindvajsetletni organizator igre z izkušnjami iz lige NBA se je zmajem pridružil sredi sezone decembra lani, in sicer po hitrem koncu sodelovanja z atenskim Panathinaikosom, v povprečju pa je dosegal 12,6 točke v ligi ABA in 15,3 točke v evropskem pokalu.

Cedeviti Olimpiji je v minuli sezoni pomagal do slovenske dvojne krone in preboja do četrtfinala evropskega pokala, kjer je Ljubljančane v Stožicah ustavil turški Bursaspor, medtem ko je bila v polfinalu lige ABA z 2:1 v zmagah boljša kasnejša zmagovalka Crvena zvezda.

Pred tednom dni so pri Cedeviti Olimpiji potrdili, da član kluba tudi v novi sezoni ostaja branilec slovenske reprezentance Zoran Dragić, v začetku meseca pa so tudi podaljšali sodelovanje z občasnim reprezentantom Alenom Omićem. Ekipo so že okrepili tudi krilna centra Jan Kosi in Amar Alibegović ter organizator igre Lovro Gnjidić.