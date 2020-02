Young popeljal Atlanto do zmage nad Dragićevim Miamijem

Atlanta - Mladi ameriški košarkar Trae Young je zablestel na prvi tekmi po vikendu All-Star, ko se je na parketu zabaval s Slovencem Luko Dončićem. Young je namreč prvič v karieri v severnoameriški ligi NBA dosegel 50 točk in popeljal svojo ekipo Atlanta Hawks do zmage s 129:124 nad Miami Heat, za katerega je Goran Dragić s klopi dosegel 19 točk.



Young, lani glavni tekmec Dončića za naziv najboljšega novinca leta, je očitno v sproščenem vzdušju tekme zvezd našel novo samozavest, ki ga je pripeljala do izjemnega strelskega izkupička 50 točk; temu je dodal še dva skoka in osem podaj.



Na prvi tekmi po vikendu All-Star je zadel 18 od 19 prostih metov ter osem od 15 trojk, 20 točk je dosegel samo v zadnji četrtini. "Vedno sem verjel vase, da zmorem in znam," je dejal Young po tekmi.

Še peti poraz

Bam Adebayo je bil prvi strelec gostov z 28 točkami in 19 skoki, na novo okronani prvak NBA v veščinah je dodal še sedem podaj. Košarkarji Miamija, ki so vodili s 124:119, tekme niso znali pripeljati do konca in so izgubili še petič na zadnjih šestih tekmah.



Miami naslednja tekma čaka v soboto, ko bo na Floridi gostil Cleveland, ki je odpustil trenerja Johna Beileina. Zato pa se bolj zanimiv obračun obeta v Dallasu, saj bodo Dončić in druščina v Teksasu prav tako v soboto gostili prav razpoloženega Younga.