Z Dimitriosom Itoudisom ali brez, z olimpijskimi igrami ali brez?

1,5

milijona evrov na sezono naj bi zaslužil Dimitrios Itoudis na klopi moskovskega CSKA

Luka Dončić bo bržkone glavni magnet za Itoudisa. FOTO: Roman ŠŠipić

Evropski prvaki že bili, na OI še nikoli

Ljubljana – Ko je predsednik Košarkarske zveze Slovenijepotrdil, da bi lahkoprevzel krmilo slovenske reprezentance, je po svoje že odstavil zdajšnjega selektorja Rada Trifunovića. Toda včeraj še ni želel potrditi logičnega razmišljanja. Svetovni šport vsak dan doživlja tako drastične spremembe, da bodo kmalu pod velikim vprašajem celo letošnje olimpijske igre, s tem pa tudi kvalifikacije zanje, ki so prvi veliki cilj naših košarkarjev.»Res je, z Itoudisom se pogovarjamo in z nikomer drugim. Ni pa še nič dokončnega, saj je pred nami kar nekaj izzivov. Poskušamo najti najboljšo možno rešitev, saj koledarji klubskih in reprezentančnih tekmovanj niso usklajeni, kar moramo upoštevati pri odločitvah. Ker vodstvi FIBA in evrolige še nista prišli do dogovora, reprezentance ne morejo računati na najboljše košarkarje, izredno težko, če ne celo nemogoče, pa jim je zagotoviti tudi najboljše trenerje, saj so povečini zaposleni v evroligaških klubih,« je danes pojasnil Erjavec.V mislih je imel tudi status Dimitriosa Itoudisa, ki od leta 2014 vodi moskovski CSKA in z njim osvojil dva naslova prvaka evrolige v letih 2016 in 2019. Lani je namreč sklenil novo pogodbo do junija 2021, po kateri naj bi zaslužil poldrugi milijon evrov na leto. Da bi lahko od 23. do 28. junija vodil slovensko izbrano vrsto v olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu, bi potreboval posebno dovoljenje delodajalcev, in četudi bi ga dobil, bi bilo hkrati jasno, da ne bi bil na voljo v kvalifikacijah za eurobasket 2021, ki se bodo nadaljevale 27. novembra. Takrat bodo evroligaški klubi že v polnem pogonu, zato bi verjetno kazalo imeti pod streho še enega trenerja, ki bi utiral pot proti EP.Ker bi Itoudis izčrpal proračun KZS, v katerem nikoli ni bilo velikih rezerv, bi moral biti selektor B bistveno cenejši, v skupini z Madžarsko, Avstrijo in Ukrajino bi že moral nekako pripeljati moštvo do vsaj tretjega mesta. In tudi sicer: Slovenija je doslej vedno igrala na prvenstvih stare celine in že bila evropski prvak, na OI pa se še ni uvrstila. Zato bi kazalo sestaviti karseda kakovostno zasedbo zna čelu, ki bi seveda potrebovala trenerja čim višjega razreda, tako kot ga je pred poltretjim letom v Istanbulu.Ali bo Itoudis, ki se je pred 49 leti rodil v grški Trikali, sploh finančno dosegljiv, bi lahko hitro ugotovili. Ceno bi lahko spustil, ker ga mika projekt z najboljšim mladim svetovnim košarkarjem v glavni vlogi, hkrati pa se je navezal na našo regijo. Trenersko pot je pač začel pri mladincih zagrebške Mladosti med študijem na kineziološki fakulteti v hrvaški metropoli, kjer se je tekoče naučil jezika, nato pa bil pri Panathinaikosu kar 13 let desna roka, ki mu je mentor, prijatelj in poročna priča. Če bo junija prevzel skrb za slovensko reprezentanco, celo ni izključena možnost, da bi bil njegov pomočnik Rado Trifunović, ki bi nato kot uslužbenec KZS novembra spet sedel na selektorski stolček do EP. Če se bo zamisel sfižila ali če se bo docela sesul koledar košarkarskih tekmovanj do jeseni, pa bo KZS znova na izhodiščni točki. Tako kot večina drugih.