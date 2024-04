Z Dončićem in trdo obrambo Dallas do nove zmage

Košarkarji Dallas Mavericks so na tretji tekmi uvodnega kroga končnice v severnoameriški ligi NBA premagali Los Angeles Clippers s 101:90 in povedli v zmagah z 2:1. Slovenski as Luka Dončić je bil prvi strelec tekme z 22 točkami, prispeval je še 10 skokov in devet podaj, zmago pa si je Dallas zagotovil tudi s trdo obrambo.

Dallas je na domačem parketu prisil goste v 19 izgubljenih žog in 45-odstotni met iz igre. Čeprav domačini niso bili učinkovitejši pri metu iz igre, Dončić je imel zgolj 28-odstotni met iz igre, pa so zato veliko nadoknadili z borbo v obrambi.

Ta je bila tudi ključna, da so domačini preobrnili izid v svojo korist v drugi četrtini, potem ko so tekmeci že imeli vodstvo sedmih točk točk. Sledila je serija 12:0 za vodstvo, ki ga Dallas ni več izpustil iz rok.

Tekma je sicer znova bila izjemno fizična na obeh straneh. V zadnji četrtini je bil izključen branilec Los Angeles Clippers Russell Westbrook, potem ko je Dončića ob prekršku vrgel na tla. Po soočenju z Westbrookom je bil nato izključen še Dallasov P. J. Washington.

Četrta tekma serije bo na sporedu v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času.