Z Dragićem ima Slovenija spet svojega predstavnika v svetovnem vrhu

Ljubljana

Kaja Juvan je prav vesela za Gorana Dragića. FOTO: Jure Eržen

Tomaž Vnuk pravi, da v finalu o uspehu pogosto odločajo malenkosti. FOTO: Jože Suhadolnik

- Košarkarji moštva Miami Heat so zv končnici lige NBA prekosili same sebe in se uvrstili v veliki finale. O ljubljanskem asu in možnostih zasedbe s Floride smo govorili z znanimi Slovenci iz sveta športa., predsednik OKS: »Slovenske košarkarje v ligi NBA spremljam že po 'službeni dolžnosti', vendar zaradi tekem ne vstajam sredi noči.Goran Dragić je tipičen primer igralca, ki zna svojo individualnost oziroma ego potisniti na stran, da se podredi ekipi. Kljub temu je med najzaslužnejšimi, da se je Miami uvrstil v zaključni dvoboj. Njegov delež je izjemen na igrišču in zunaj njega, vidi se, da ga imajo soigralci radi, ga spoštujejo in upoštevajo. Želim mu (in ekipi), da v finalu premagajo Los Angeles Lakers, ocenjujem, da ima Miami kljub vsemu celo več možnosti za končno zmagoslavje. Zaradi Dragića ima Slovenija znova svojega predstavnika v svetovnem vrhu, liga NBA je pač najmočnejše košarkarsko klubsko tekmovanje na svetu.«, teniška igralka: »Meni se zdi super, ko kateri od naših športnikov in športnic zablesti v ostri tuji konkurenci. In tako je zdaj z Goranom Dragićem, prav vesela sem zanj, najbrž pa še bolj moj trener Robi, ki vneto spremlja košarko. Z njim sva skupaj spremljala tako Gorana kot Luko Dončića, ko sva bila na dveh turnirjih v New Yorku, zato tudi zdaj podrobno sledim utripu iz lige NBA in si želim, da bi imeli na koncu našega rojaka v zmagovalnem taboru.«, nekdanji hokejist: »No, zdaj ko je moj Šiškar v finalu, je zgodba sploh resna! Imenitno je to, seveda. In lepo je, ker v športu ne zmagujejo le favoriti. Podobno kot zdaj Miami tudi slovenska košarkarska reprezentanca ni bila glavni kandidat za zlato pred evropskim prvenstvom 2017, a je nato vseeno osvojila lovoriko. Finale je v športu posebna zgodba. Pogosto odločajo malenkosti, pot do končnega uspeha je v seriji na štiri zmage zahtevna. Doslej sem tekme spremljal ob poročilih in posnetkih, ko sem se zjutraj zbudil, zdaj bo pa drugače – Šiškarja v finalu ne smem zamuditi, četudi ne bom spal ...«