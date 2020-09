Z družino v stiku na daljavo

Ljubljana

AF Goran Dragić in druščina so v končnici zgubili le eno tekmo. FOTO: Douglas P. Defelice/AFP

Izkušnje prenaša na mlajše soigralce

- Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentanceje po današnji težki zmagi Miamija proti Bostonu na prvi tekmi finala končnice vzhodne konference košarkarske lige NBA dejal, da energijo za zmage črpa od soigralcev. Med končnico lige pa v Orlandu najbolj pogreša ženo in otroka.Zaradi pandemije koronavirusa so igralci ekip, ki se jim je uspelo uvrstiti v končnico, v tako imenovanem mehurčku oziroma v izolaciji v Orlandu na Floridi, kjer potekajo vse tekme. Žena Maja in sin Mateo sta v Sloveniji in z njima je Dragić v stiku »na daljavo«. Tekme potekajo brez gledalcev in tudi brez novinarjev, ki pa se skušajo priključiti na novinarske konference po tekmah preko aplikacije zoom.Miami je na poti do finala končnice vzhodne konference doslej s 4:0 ugnal Indiano, nato pa še s 4:1 favorizirani Milwaukee. Pred serijo tekem proti Boston Celtics je bilo nekaj dni premora, vendar pa je prvi nastop v polfinalu lige NBA po letu 2010, ko se je s Phoenixom uvrstil v finale zahodne konference po zmagi nad Houstonom, za 34-letnika zagotovo naporen.Vendar pa tega na prvi tekmi proti Bostonu ni bilo videti, saj bil Dragić z 29 točkami najboljši strelec svoje ekipe, ki je zmagala po podaljšku s 117:114, čeprav je bil Boston večino tekme v prednosti.»Najbolj pomembna je samozavest. Nikoli nismo upognili glave in tudi takrat, ko smo zaostajali, smo se borili naprej ter upali na preobrat. Vemo, da če v NBA nekdo vodi za več kot deset točk, to ne pomeni ničesar, saj se lahko hitro naredi preobrat,« je po tekmi dejal Dragić.Priznal je, da je nekaj dni premora po izločitvi Milwaukeeja, ko je Miami čakal na nasprotnika v finalu vzhoda NBA, pomagalo. »Definitivno črpam energijo od mojih soigralcev. Res se zelo dobro razumemo ob igrišču in na igrišču, kar dokazujemo vsako tekmo. Za zdaj gre vse po načrtu in upam, da bomo še naprej zmagovali,« je povedal po uvodni zmagi dvoboja na štiri zmage Dragić izjavil za STA.Zagotovil je, da se odlično počuti in igra samozavestno, pri čemer je omenil tudi izkušnje, ki jih je dobil na začetku kariere v NBA od številnih velikih igralcev, kot stain. Te izkušnje sedaj prenaša na mlajše soigralce, kot stain, za katerega je slovenski zvezdnik dejal, da je neverjetno nadarjen igralec, poln samozavesti.Te ne manjka niti Dragiću, še posebej v končnici, kjer je do finala vzhoda prišel s povprečjem 21,1 točke na tekmo, 4,7 podaje in 4,4 skoka. Boston igra svoj tretji konferenčni finale v zadnjih štirih sezonah, Miami pa je tako daleč nazadnje prišel leta 2014. Razmerje v dvobojih letošnje sezone med ekipama je sedaj 2:2.Strokovnjaki so pred prvo tekmo finala vzhoda dajali prednost Bostonu, vendar pa je Miamiju uspelo presenetiti že proti Milwaukeeju. Miami je doslej šele trikrat osvojil naslov prvaka lige NBA; nazadnje leta 2013, ko je s 4:3 premagal San Antonio. Legendarni Boston Celtics imajo 17 naslovov, vendar pa zadnjega iz leta 2008, ko so prekinili 28 sušnih let brez naslova.