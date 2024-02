Z Matkovićevim odhodom bodo nekaj zaslužili, veliko tudi izgubili

V nadaljevanju preberite:

Kar osem zmag loči v ligi ABA košarkarje Cedevite Olimpije in Krke, toda pred 18. kolom si nihče ne more privoščiti optimizma. Novomeščani bodo v torek gostili SC Derby z bero 2:7 na domačem parketu, Ljubljančani se bodo danes ob 19. uri pomerili z Borcem v Čačku z izkupičkom 3:5 na gostovanjih. Po zaporednih porazih v Beogradu proti Megi, Splitu in Podgorici proti SC Derbyju bo trd oreh tudi 10. na lestvici, ne moremo pa mimo vprašanja, kako se bo moštvo odzvalo ob poslovilnem nastopu Karla Matkovića in po njem.

Odhod 22-letnega hrvaškega centra k New Orleansu je v regiji izzval mešane odzive, kakšne? Da potrpežljivost ni ravno orožje nadarjenih fantov, smo se že večkrat prepričali. Kateri so najbolj izraziti primeri v zgodovini ljubljanskega kluba? Koliko iz množice legend Tivolija in Stožic jih je pravzaprav odšlo v ligo NBA brez vmesne odskočne deske? Poznamo tudi obratne primere, košarkarje, ki so okrepili Olimpijo po avanturah v elitni ameriški ligi. Koga?