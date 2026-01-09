Z Michaelom Jordanom so zmagovali, zdaj ne morejo niti na igrišče

V ligi NBA je ponoči odmeval dosežek Ricka Carlisla, prekaljenega trenerskega veterana, ki je prišel do okrogle 1000. zmage v karieri, skromna Indiana, letos najslabše moštvo v ligi, pa je s 114:112 premagala Charlotte. Carlisle je tretji trener z vsaj 1000 zmagami v karieri, na drugem mestu je strateg Milwaukeeja Doc Rivers, prvi pa legendarni Gregg Popovich, ki je zaradi zdravstvenih težav z delom pri San Antoniu že zaključil.

Carlisle je največji zmag dosegel v Teksasu. Po začetnem delu v Indiani (2003-2007) je Carlisle pustil svoj pečat v ligi NBA v Dallasu (2008-2021), kjer je leta 2011 skupaj z Dirkom Nowitzkim osvojil prvenstvo. Nato je sledilo tudi uspešno obdobje z Luko Dončićem, ki pa se je končalo še pred naskokom na finale lige NBA, tega je Luka dosegel z Jasonom Kiddom na klopi. Carlisle se je še enkrat odpravil v Indiano in lani spisal izjemno poglavje, ko je vnovič prišel v finale lige in bil blizu presenečenju proti Oklahomi.

Rick Carlisle je dosegel velik mejnik. FOTO: Trevor Ruszkowski/Reuters

Odmeval je tudi mejnik 24-letnega Anthonyja Edwardsa, ki je ob zmagi Minnesote nad Clevelandom s 131:122 dosegel 25 točk in presegel mejo 10.000 točk v karieri. Še posebej odmevna in tudi bizarna pa je bila tekma v Chicagu, ki je ni bilo. Ob močnem deževju je bil vdor vode v United Center zadnji v vrsti pokazateljev, kako nizko je padla ena najbolj znanih franšiz na svetu, ki je bila z Michaelom Jordanom nepremagljiva.

Lastnik Jerry Reinsdorf že leta v ekipo vlaga le minimalno potrebna sredstva, posledično Chicago kljub ogromni navijaški bazi ni konkurenčen, enako pa velja za dvorano United Center, ki je več kot očitno potrebna popravil. Tekmo z Miamijem bodo rdeči biki odigrali v novem terminu.

Obvestilo gledalcem na velikem zaslonu. Foto Geoff Stellfox/AFP

Liga NBA:

Charlotte Hornets - Indiana Pacers 112:114

Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers 131:122

Utah Jazz - Dallas Mavericks 116:114