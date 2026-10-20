Z ročno zavoro Dončić doseže 25 točk, ko jo bo sprostil ... (VIDEO)

Nova sezona lige NBA prinaša novo poglavje tudi za Luko Dončića in Los Angeles Lakers. Slovenski zvezdnik jo pričakuje zdrav, odlično telesno pripravljen in v moštvu, ki je bilo po odhodu LeBrona Jamesa sestavljeno precej bolj po njegovih željah. V Delovem studiu sta se o pričakovanjih pred začetkom sezone pogovarjala Rok Tamše in Nejc Grilc. »Luka, po vseh poročilih sodeč, še nikoli ni bil tako dobro pripravljen. Je zdrav, spočit, motiviran, z moštvom, v katerega res verjame. Ko se Luka za nekaj odloči, in za to moštvo se je odločil on, pomgala ga je graditi, je sposoben marsičesa,« je optimizem pred začetkom sezone opisal Grilc. Lakers so poleti spremenili podobo moštva, Dončić pa je dobil tudi centra Walkerja Kesslerja. »Luka je večkrat dejal, da želi nekakšen Dallas 2.0. Če ...