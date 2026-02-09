Z zdravjem Luke Dončića se v Los Angelesu ne bodo igrali

Košarkarji Los Angeles Lakers so v nizu treh zaporednih tekem na domačih tleh, po zmagi nad Golden Statom jih v torkovem jutru (4.00) čaka veliko težji izziv. V Kaliforniji bodo pozdravili prvake iz Oklahome, ki prihajajo brez Shaija Gilgeous-Alexandra, na drugi strani bo znova manjkal Luka Dončić.

Čeprav poškodba zadnje stegenske mišice ni resna, so moštva pri težavah z mehkimi tkivi raje preveč kot premalo previdna in Dončić bo zato izpustil dvoboj s prvaki, ki ne bo tako glamurozen, kot bi lahko bil, ker bosta najboljša igralca na tribuni. Se pa v kader Oklahome vrača Jalen Williams, kar bo pomembna okrepitev za goste.

Morda je vodstvo Los Angelesa Dončića pustilo na hladnem tudi zaradi dvoboja s San Antoniom v sredo zjutraj (4.30), ki bi lahko bil predogled dvoboja, ki Lakers čaka v končnici. Nato sledi premor za tekmo zvezd, na kateri vsaj zaenkrat Luka še ni odpovedal nastopa. »Težko ga zadržimo stran od igrišča, vsako tekmo, ki jo izpusti, je povsem obupan, res obožuje košarko in to je ena njegovih najboljših lastnosti,« je zvezdnika pohvalil športni direktor Rob Pelinka.

Za Lakers je proti Golden Statu debitiral Luke Kennard, ki bo dodatno orožje v napadu, lukenj v obrambi pa med prestopnim rokom niso naslovili. J. J. Redick je v zadnjem obdobju našel recept z agresivno consko obrambo, v minulem mesecu dni so bili Lakers 11. najboljša obrambna ekipa lige, kar je veliko bolje od siceršnjega sezonskega povprečja.

Proti Oklahomi bo obramba na preizkušnji, na zadnji tekmi so jih Thunder odpihnili s kar 121:92.