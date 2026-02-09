  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Z zdravjem Luke Dončića se v Los Angelesu ne bodo igrali

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo tudi na tekmi s prvaki iz Oklahome brez Luke Dončića, ki bo izpustil drugo tekmo zapored.
Ob odsotnosti Dončića in počasni reintegraciji Austina Reavesa v prvo postavo je na plečih LeBrona Jamesa še težje breme. FOTO: Brad Mills/Reuters
Galerija
Ob odsotnosti Dončića in počasni reintegraciji Austina Reavesa v prvo postavo je na plečih LeBrona Jamesa še težje breme. FOTO: Brad Mills/Reuters
Nejc Grilc
9. 2. 2026 | 09:30
9. 2. 2026 | 09:31
2:05
Košarkarji Los Angeles Lakers so v nizu treh zaporednih tekem na domačih tleh, po zmagi nad Golden Statom jih v torkovem jutru (4.00) čaka veliko težji izziv. V Kaliforniji bodo pozdravili prvake iz Oklahome, ki prihajajo brez Shaija Gilgeous-Alexandra, na drugi strani bo znova manjkal Luka Dončić.

image_alt
Nikola Jokić kot Usain Bolt, zdaj le še za najboljšim vseh časov

Čeprav poškodba zadnje stegenske mišice ni resna, so moštva pri težavah z mehkimi tkivi raje preveč kot premalo previdna in Dončić bo zato izpustil dvoboj s prvaki, ki ne bo tako glamurozen, kot bi lahko bil, ker bosta najboljša igralca na tribuni. Se pa v kader Oklahome vrača Jalen Williams, kar bo pomembna okrepitev za goste.

Morda je vodstvo Los Angelesa Dončića pustilo na hladnem tudi zaradi dvoboja s San Antoniom v sredo zjutraj (4.30), ki bi lahko bil predogled dvoboja, ki Lakers čaka v končnici. Nato sledi premor za tekmo zvezd, na kateri vsaj zaenkrat Luka še ni odpovedal nastopa. »Težko ga zadržimo stran od igrišča, vsako tekmo, ki jo izpusti, je povsem obupan, res obožuje košarko in to je ena njegovih najboljših lastnosti,« je zvezdnika pohvalil športni direktor Rob Pelinka.

Za Lakers je proti Golden Statu debitiral Luke Kennard, ki bo dodatno orožje v napadu, lukenj v obrambi pa med prestopnim rokom niso naslovili. J. J. Redick je v zadnjem obdobju našel recept z agresivno consko obrambo, v minulem mesecu dni so bili Lakers 11. najboljša obrambna ekipa lige, kar je veliko bolje od siceršnjega sezonskega povprečja.

Proti Oklahomi bo obramba na preizkušnji, na zadnji tekmi so jih Thunder odpihnili s kar 121:92. 

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Liga NBA

Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

V ligi NBA so bili zmagovalci New York Knicks, Los Angeles Clippers, Miami in Toronto. Najboljši strelec večera je bil Kawhi Leonard.
9. 2. 2026 | 07:57
Preberite več
Šport  |  Košarka
LA Lakers - Golden State Warriors

Nikola Jokić kot Usain Bolt, zdaj le še za najboljšim vseh časov

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića premagali Golden State Warriors s 105:99. Večer v ligi NBA je bil v znamenju Nikole Jokića.
Nejc Grilc 8. 2. 2026 | 07:20
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Anthony Davis pomahal z belo zastavo, a Washington ne žaluje

Po menjavi z Dallasom so pri Washingtonu potegnili pričakovano potezo in Anthonyja Davisa postavili na hladno do prihodnje sezone, ko bo morda bolj zdrav.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 21:51
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Iz Los Angelesa novice o Dončiću, brce so bile odveč

Košarkarji Los Angeles Lakers se bodo jutri zjutraj z Golden Statom pomerili brez Luke Dončića, ki je ušel hujši poškodbi zadnje stegenske mišice.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Anketa

Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Več iz teme

Komentarji

VEČ NOVIC
