Košarka

Z zmago pomahali v slovo sezoni lige ABA

Košarkarji Krke so na zadnji tekmi skupine za obstanek doma gladko ugnali Vienno.
Košarkarji Krke so se od sezone poslovili z zmago. FOTO: KK Krka
STA, Š. R.
27. 4. 2026 | 20:03
3:05
A+A-

Pred dvobojem sta si obe moštvi že zagotovili obstanek v ligi ABA. Krka in Vienna sta sicer s 34 točkami zasedala 6. in 7. mesto lestvice skupine za obstanek v omenjenem tekmovanju, zato nobena izmed ekip pred tekmo ni veljala za favorita, a je Krka na koncu pokazala, da je trenutno boljše moštvo.

Novomeščani so bolje začeli tekmo, saj so v prvi četrtini vodili že za devet točk (18:9). Sledil je odgovor Dunajčanov, ki se je z približal zgolj na točko zaostanka (17:18). Domači košarkarji so do konca prve četrtine pokazali več zbranosti in jo na koncu dobili.

Krka: Vienna 97:73 (47:40, 71:60, 47:40, 24:21) 

Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 100, sodniki: Kardum, Gracin (oba Hrvaška), Savović (Črna gora).
Krka: Brantley 15 (5:6), Helmanis 5, Oman 14, Urbiha 15, Mahkovic 18 (5:5), Smrekar 9, Rebec 8, Mathon 4, Klobučar 5, Šantelj 4.
Vienna: Hunter 5, Glas 18 (1:2), Aščerić 9, Runjić 3 (1:1), Pavičević 8 (1:2), Mladenov, Stazić 6, Stojanović 10, Mahalbašić 12 (6:8), Bajo 2.

Tudi v nadaljevanju so domači ohranjali prednost in dobrih pet minut pred koncem drugega dela srečanja po košu in uspešno izvedenem prostem metu Blaža Mahkovica povedli s 35:25. Vodstvo so ohranili vse do konca druge četrtine in na odmor odšli s prednostjo sedmih točk (47:40).

Krka je prednost še povečala v tretji četrtini, v kateri je hitro spet povedla za deset točk (53:43). Gostje z Dunaja so se kasneje približali na zgolj dve točki zaostanka (56:54), a Novomeščani jim niso dovolili, da bi prešli v vodstvo. Po nekaj uspešnih metih za tri točke Lovra Urbihe, Urbana Omana in Mahkovica so si pred zadnjo četrtino priigrali 11 točk prednosti (71:60).

V zadnjem delu tekme je Krka povsem zagospodarila na parketu. Najprej je po košu Mahkovica njena prednost znašala 13 točk (73:60). Gostje se so nato približali na devet točk, potem pa je prednost domačih košarkarjev le še naraščala. Dve minuti in pol pred koncem srečanja je imela Krka ogromnih 25 točk prednosti 95:70. Zmagovalec je bil že odločen. Končnih 97:73 je z zadnjim košem na tekmi postavil Khalil Brantley.

Krka je dosegla deseto zmago v sezoni lige ABA, ki jo je s 36 točkami zaključila na 5. mestu v skupini za obstanek.7

 

   

 

