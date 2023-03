Za četo Željka Obradovića ni vsak dan 11. december v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Po vsem videnem v minulih mesecih že kar s težkim srcem zapišemo, da 23. kolo lige ABA prinaša veliki derbi med vodilnimi košarkarji Partizana in četrto Cedevito Olimpijo. Vse boljši Beograjčani se namreč uspešno potegujejo za preboj v četrtfinale evrolige, v njej so zbrali petkrat več zmag kot slabokrvni Ljubljančani v evropskem pokalu. Toda videli smo že večje senzacije, zakaj torej slovenski prvaki v nedeljo ob 18. uri ne bi izkoristili tekmovalne razpetosti tekmecev in jih ugnali tudi v gosteh, tako kot so jih 11. decembra v Stožicah?

Beograjska Arena se po včerajšnjem dvoboju Partizana z Olympiakosom pripravlja na še en spektakel, saj bodo prireditelji omogočili gledalcem prost vstop. Obe zasedbi bosta resda oslabljeni, a v srbski metropoli pričakujejo nov spektakel. Kaj jih opogumlja? V Ljubljani se medtem sprašujejo, kdaj bo pri Cedeviti Olimpiji popustila vnema po odhodu trenerja Jurice Golemca. Kaj o derbiju meni njegov začasni naslednik Miro Alilović in kaj Yogi Ferrell, prvi strelec slovenskih prvakov na prvi tekmi?