Za četrti spopad z asi iz ZDA bi se morali uvrstiti vsaj v polfinale

Le še 114 dni in nekaj ur nas loči od začetka 19. svetovnega prvenstva za košarkarje, na katerem bo četrtič nastopila tudi slovenska reprezentanca. Zanjo bodo pomembne še druge številke, ne le 6. mesto na lanskem eurobasketu, ki je za vse pomenilo veliko razočaranje. Letos mineva že devet let, odkar je Slovenija zadnjič nastopila na SP in s 7. mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev doslej, priložnost pa bi kazalo izkoristiti pred nujno pomladitvijo moštva.

Devetega septembra 2014 je slovenska izbrana vrsta odigrala zadnjo tekmo med svetovno elito in hkrati doživela najhujši poraz v svoji zgodovini. Kaj se je dogajalo takrat in na kaj so mnogi pomislili po žrebanju skupin za letošnji mundial? Zakaj je bilo veselje zaradi ugodne skupine v uvodnem krogu v Okinavi prenagljeno? Koliko bo letos stara dvanajsterica z lanskega EP?